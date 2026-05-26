Serrano (PP) ironiza con que Zapatero dijera que "ser socialista era tener poco" cuando tenía "más joyas que Castafiore"

El sceretario del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una visita a obras de viviendas municipales de alquiler para jóvenes en Pozuelo de Alarcón. - PP DE MADRID

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha ironizado con que el expresidente del Gobierno José Luis Zapatero dijera que "ser socialista era tener poco" cuando él tenía "más joyas que la propia Castafiore".

Se ha referido así, con alusión al clásico de Tintín 'Las Joyas de la Castafiore', a los collares, relojes y abalorios encontrados en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz en uno de los registro del 'caso Plus Ultra'.

En la visita a Pozuelo de Alarcón junto a su alcaldesa, Paloma Tejero, Serrano ha afirmado que el país necesita "cambios, reformas y regeneración absoluta, ética, política, moral y económica".

"Tenemos una persona que decía que era feminista y que se le conocen más prostitutas que acciones positivas cuando era ministro de Fomento --en alusión a José Luis Ábalos--. Tenemos un hombre que llegó hablando de decencia y tiene a su mujer, a su hermano y a su expresidente imputados --en alusión a Pedro Sánchez--. Y tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero que decía que ser socialista era tener poco y se le han descubierto más joyas que a la propia Castafiore", ha lanzado Alfonso Serrano.

Al hilo, ha afirmado que el Gobierno central está "preocupado" por sus intereses "particulares, personales y procesales", pero que España "no puede esperar".

"Nos encontramos en una situación dramática, con un Gobierno absolutamente paralizado y con un país en estado de shock", ha rematado Alfonso Serrano para reivindicar en contraposición la "gran labor" impulsada por los alcaldes 'populares'