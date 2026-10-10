La Sierra Norte celebra el sabor del otoño con la Fiesta de la Recolección del Pero en La Hiruela

Archivo - Plaza ubicada en el término municipal de La Hiruela, a 10 de junio de 2021, en La Hiruela, Madrid, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sierra Norte de Madrid celebrará el sabor del otoño el próximo sábado, 17 de octubre, con la Fiesta de la Recolección del Pero en La Hiruela, una jornada que combinará degustaciones de cocina tradicional, rutas guiadas, artesanía y música para rendir homenaje a esta variedad de manzana y a la cultura agrícola del municipio.

La localidad, integrada en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, recuperará de este modo las prácticas y los sabores vinculados a su tradición frutal con una programación que cumple su 20ª edición y que permitirá conocer técnicas de injerto, trabajar el mimbre y elaborar productos de manzana.

El pero, caracterizado por su aroma y sabor, se recolecta desde mediados de octubre hasta el Día de Todos los Santos y termina de madurar en las casas. Su cultivo tuvo un papel destacado en la economía local, tanto para el consumo de los vecinos como para su comercialización, tal y comno recuerda la página web municipal.

Uno de los momentos centrales de la fiesta será la degustación de cocina tradicional, prevista a las 14.30 horas, en la que se ofrecerán migas y 'ostias', una preparación local de finas rodajas de pero rebozadas con huevo y fritas, que se sirven acompañadas de naranja.

RUTAS Y TALLERES PARA DESCUBRIR LA TRADICIÓN LOCAL

Las actividades comenzarán a las 11 horas con la presentación del proyecto 'El rincón de Frutales' y la primera salida de las sendas guiadas, que tendrán un segundo turno a las 12 horas.

Entre las 11 y las 13 horas se desarrollará un taller de técnica de cestería con mimbre. A las 12 horas tendrá lugar otro dedicado a la elaboración de productos de manzana, además del pregón de bienvenida.

Para participar en las sendas y los talleres de la mañana se contempla inscripción previa en el teléfono 91 869 73 28 o el mismo día en el puesto de información.

La programación continuará con una exhibición de aves a las 13 horas y una demostración de injertos a las 13.30 horas, antes de los reconocimientos de la Fiesta del Pero, que se entregarán a las 14 horas.

Por la tarde habrá una nueva sesión del taller de cestería, de 15 a 17 horas. Los juegos tradicionales y la rifa de una cesta de productos locales comenzarán a las 15.30 horas, mientras que la actuación de Zarigüeyas está prevista a las 15.45 horas.

UN HOMENAJE A LOS FRUTALES DE LA SIERRA DEL RINCÓN

La Fiesta de la Recolección del Pero nació en 2006 como una iniciativa para poner en valor la cultura agrícola de La Hiruela y reconocer las pequeñas producciones autóctonas de la Sierra del Rincón.

La celebración se organiza en otoño, en una fecha vinculada a la maduración de la fruta y condicionada por la climatología. Además de dar a conocer los productos locales, busca impulsar la conservación de los cultivos de manzanos, perales y cerezos, que contribuyeron históricamente al sustento de los vecinos de La Hiruela.