Siete heridos tras una colisión entre dos turismos y un VTC en Humanes

Archivo - SAMUR atiende a un motorista herido grave. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras una colisión entre dos turismos y un VTC en el kilométro 4.900 de la M-419 en Humanes, en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, el accidente de tráfico habría sucedido a las 00.15 horas de la madrugada y ha dejado heridas a siete personas, de las cuales dos han sido trasladadas al Hospital 12 de Octubre --una de ellas como "trauma grave"--, otras tres al Hospital Puerta del Hierro como "traumas potenciales" y las dos últimas al Hospital de Fuenlabrada con "trauma de carácter leve".

Hasta el lugar se han movilizado, además de los servicios sanitarios, la Guardia Civil, que investiga por el momento las circunstancias del accidente.