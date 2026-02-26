Siete hospitales madrileños, entre los 250 mejores del mundo según Newsweek

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) figuran entre los 250 mejores del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2026 de la revista Newsweek, el 60% de los centros españoles que figuran en la lista publicada por la revista estadounidense

En su octava edición, se han evaluado centros de 32 países (dos más que el año pasado) que son seleccionados en función de su nivel y esperanza de vida, población, número de hospitales y disponibilidad de datos fiables.

Los tres primeros centros españoles en el ranking son madrileños. Se trata del Hospital de La Paz (42), que avanza siete posiciones respecto a la última edición, el Hospital 12 de Octubre (50), que escala dos posiciones, y el Gregorio Marañón (68), que asciende ocho puestos.

El resto de centros del Sermas que figuran en la lista son el Ramón y Cajal (118), que escala 45 posiciones, el Clínico San Carlos (163), que escala 12 puestos, la Fundación Jiménez Díaz (168), que asciende 20 puestos, y el Puerta de Hierro Majadahonda (202).

Cada uno de los centros evaluados recibe una puntuación en base a cuatro fuentes de datos: recomendaciones de miles de expertos del sector (médicos, directivos y otros profesionales sanitarios), así como métricas de calidad asistencial, satisfacción de los pacientes y la implementación de los denominados PROM (Patient reported outcomes measures), herramientas para evaluar la percepción de los usuarios.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que este estudio, junto a otros también de referencia nacionales e internacionales, "respalda el liderazgo de la sanidad pública madrileña, que en 2026 marca una inversión histórica con más de 11.000 millones de presupuesto y continúa destacada con la menor lista de espera de España para una operación quirúrgica".

El departamento que dirige Fátiima Matute ha recordado que la sanidad pública madrileña "ha logrado este mes 10 nuevos centros de referencia en sus hospitales públicos para enfermedades complejas o poco frecuentes y suma casi un tercio de los de toda España".

La misma revista estadounidense 'Newsweek' elabora también anualmente una lista de los mejores hospitales de cada país, en este caso seleccionando a 100 centros. En 2026, incluye a 17 de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, tres más que hace un año: La Paz (1) y 12 de Octubre (2), que se mantienen en los lugares de privilegio, y el resto que mejora hasta un total de 78 puestos.

Así, Gregorio Marañón sube al 3 (+2); Ramón y Cajal al 6 (+2); Clínico San Carlos al 8 (+2); Fundación Jiménez Díaz al 9 (+2), Puerta de Hierro Majadahonda al 11 (+3), La Princesa al 22 (+5); Infanta Leonor al 30 (+5); Rey Juan Carlos al 48 (+13); Fundación Alcorcón al 49 (+11); Móstoles al 51 (+8), Getafe al 64 (+12), Severo Ochoa al 69 (+13), mientras que Príncipe de Asturias (73), Torrejón (76) y Fuenlabrada (84) ingresan por primera vez en la lista.