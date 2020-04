Sindicato denuncia en Inspección la situación de Residencia de Usera, donde han muerto 39 mayores según familias

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Progresa ha denunciado ante Inspección de Trabajo la situación "tercermundista" en la que viven los trabajadores y usuarios de la Residencia de Usera, entre otras, uno de los 14 geriátricos intervenidos por la Comunidad de Madrid, donde han muerto un total de 39 ancianos de los 157 que había antes de la crisis del coronavirus, según han recopilados los familiares.

Según han indicado hoy a Europa Press algunos de los familiares de esos usuarios, la situación de este geriátrico es "aberrante". También denuncian el "abandono que están sufriendo los trabajadores de la misma, con pocos medios de seguridad (mucho de éstos donados por familiares, bomberos), incluso reutilizando después de desinfectar muchos de esos materiales desechables" y la falta de responsabilidad por parte de la empresa gestora, "sancionada con rescisión de contrato desde hace más de dos meses".

Precisamente, el sindicato Progresa lleva varios meses intentando que en las residencias se dote no solo de las medidas preventivas, sino también de test "con el fin no solo de preservar a los trabajadores sino a los cientos de usuarios de estas que en muchos casos ya han fallecido". Además, ha criticado que en muchas residencias, como la de Usera, no tienen canal de información y "siguen poniendo en peligro a los mayores y a todos los trabajadores que de forma soberbia y admirable están trabajando con unos medios tercermundistas en estos momentos y que además se les niega el tan 'vendido' test".

"Ni residencia, ni Comunidad de Madrid, ni Estado han valido a día de hoy para resolver un problema que lo único que oculta es erradicar este virus en la residencia y que nadie más pierda su vida. Se ha escrito a unos y a otros requiriendo los test y la respuesta ha sido pasar el balón de unos a otros o en el caso del Ministerio decir 'que han recibido su mensaje'", ha afirmado el sindicado en un comunicado.

"Ante este circo y la indefensión de los trabajadores y usuarios procedemos a denunciar esta situación ante la inspección y parar en 24 horas el trabajo, pensando en no contagiar a nuestros mayores, hasta no saber quien esta o no infectado y una querella penal contra todo aquel que haya sido y sea responsable de la situación en que se encuentran en estos momentos", añaden.

En palabras de Javier Blanco, secretario general de Progresa, "los políticos hoy en día deben convertirse en gestores al servicio de la ciudadanía y dejar el circo mediático al que estamos asistiendo día a día, el fin debe ser las personas y no los votos".

CARTA AL GOBIERNO

Por su parte, el Comité de Riegos Laborales de Residencia Usera se ha dirigido al Gobierno de España para informarle de la "desesperada situación de desamparo" que atraviesa este centro, ante "una mala organización y falta de protección".

Los trabajadores de esta residencia, pública de gestión privada por la empresa Domusvi, recientemente intervenida por Teresa Cobertera Zurita, han relatado que desde el 15 de marzo hasta el 18 de abril 40 de los 130 trabajadores están de baja médica, "la mayoría con síntomas de coronavirus". "Todo por la pésima gestión, irresponsabilidad e insensibilidad de la dirección del centro, y ahora con la complicidad de la empleada pública, quien dice que la empresa está haciendo las cosas muy bien, cuando han reaccionado demasiado tarde en todo", se quejaron.

Indicaron que "no se les ha proporcionado los EPI", incluso al principio de la pandemia "han prohibido el uso de mascarillas a trabajadoras que por sus patologías presentaban riesgo y se las compraron por su cuenta, argumentando que su uso alarmaba a los residentes". Además, aseguraron que "han ocultado información a los trabajadores y al Comité de Empresa, negando la existencia de casos de coronavirus en el centro, a pesar que se hacía evidente que cada vez había más residentes y trabajadores con síntomas".

Asimismo, dieron queja "de la alarmante falta de enfermeros, que de 11 contratados, dos han renunciado por la mala organización y falta de protección, 6 están de baja médica quedando activos solo 3 actualmente que no son suficientes para cubrir los ratios mínimos, quedando sin enfermero en varios turnos".

A su juicio, "la empleada pública se excusa diciendo que no hay personal enfermero que quieran trabajar", pero tienen en conocimiento que desde la asociación Pladigmare "consiguieron que la ONG Médicos del Mundo, que son expertos en pandemias aceptaran ofrecer su ayuda en la residencia, a lo que se negó la Consejería de Asuntos Sociales, a pesar de la falta de personal".

Han expuesto también que el 11 de abril comenzaron a realizar pruebas de detección de coronavirus a residentes, y en la primera planta, sector correspondiente a residentes que no presentan síntomas detectaron 9 casos positivos "que aún no sido cambiados de planta". "No podemos confiar en las autoridades responsables de nuestro centro, pensamos que así seguirá expandiéndose la pandemia y se cobrará más vidas humanas", lamentaron.