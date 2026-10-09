Sindicatos, oposición y vecinos recuerdan a Maricarmen en Cibeles reclamando "derecho a una casa por encima de buitres"

Minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal. - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de izquierdas de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid y PSOE, sindicatos y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) se han unido este viernes en un minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles para recordar a Maricarmen Abascal y reivindicar el derecho a "una casa por encima del negocio de los buitres".

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CC.OO. y UGT han convocado un minuto de silencio en todos los centros de trabajo y de estudio del país. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reinvindicado en declaraciones a los medios que la lucha de Maricarmen se ha convertido en "el ejemplo de una sociedad, de una generación, de una mayoría de personas que necesitan que las cosas cambien de forma urgente".

"Se ha convertido en una referencia para decenas de miles de jóvenes y de personas de toda condición y edad que quieren exigir de forma tajante y clara que las cosas tienen que cambiar y que todas las personas en Madrid y en España tenemos que tener derecho a una casa por encima de los buitres a hacer negocio", ha manifestado Maestre, que ha recordado que el mismo día del desahucio de Maricarmen hubo otros cinco más en Madrid.

UN PP "DESCONECTADO DEL SENTIR SOCIAL"

También ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su negativa a secundar un minuto de silencio. "Las acciones se resumen en quedarse sentado cuando ese minuto de silencio se produjo ayer en el Pleno de Cibeles, en no sólo no pedir perdón sino decir que no iba a agachar la cabeza por nada de lo que había hecho y en denunciar a Más Madrid por un tuit que el propio Almeida había publicado", ha reprochado, después de que este jueves el PP de Madrid presentara una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por "amenazas" tras su discurso en el Pleno.

"El Partido Popular está desconectado de la realidad, del sentir social, del clamor mayoritario, del sentido común", ha zanjado la portavoz, que además ha hecho alusión a la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. "Una huelga general por un derecho constitucional, una huelga general contra los buitres, contra la avaricia y la codicia".

PSOE PROPONE UNA PLACA EN LA CASA DE MARICARMEN

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha explicado que este minuto manifiesta "el dolor y el sentir del conjunto de la ciudadanía madrileña" reprochado a PP y Vox no haber estado presentes. "Que cada uno saque sus conclusiones", ha afeado.

En memoria de Maricarmen, Maroto ha anunciado que desde su grupo hablarán con la familia para promover que el Ayuntamiento instale una placa en el edificio en el que vivió "para que todo aquel que pase por esa calle recuerde a Maricarmen pero, sobre todo, que recuerde que esa historia encendió una gran marea de dignidad y una gran marea por el derecho a la vivienda y contra la especulación", ha destacado.

LA FRAVM LLAMA A CONTINUAR CON LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, también ha tenido unas palabras para Maricarmen. "Hemos venido para expresar una vez más un sentimiento totalmente generalizado por parte de toda la población de nuestra región y del conjunto del país, que es el dolor inmenso que nos ha producido su muerte", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que Maricarmen ha enseñado esa capacidad de "seguir luchando, de entender que la única manera de defender" los barrios y el derecho a la vivienda frente a "estos fondos buitres" es abordarlo "desde esa movilización social".

"Creemos que esa movilización tiene que continuar, que ese trabajo por seguir peleando por la empatía como valor para seguir construyendo nuestra sociedad tiene que continuar porque es la mejor manera de homenajear la figura de Maricarmen", ha concluido.