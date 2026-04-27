Sindicatos policiales señalan el "deficiente" dispositivo de la Maratón de Madrid y advierten de cara a futuros eventos

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MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los principales sindicatos policiales de Madrid han señalado en el "deficiente" dispositivo de seguridad de la Maratón del domingo en la ciudad, donde ante la falta de personal voluntario el Ayuntamiento tuvo que recurrir de agentes y prácticas y movilizar a policías de otros distritos para cubrir el evento.

Las organizaciones han aprovechado esta ocasión para advertir de que esta situación podría "agravarse" en las próximas semanas, declarando un "conflicto colectivo" hasta la firma de un nuevo acuerdo y con grandes eventos en el horizonte como la visita del Papa, las Fiestas de San Isidro o el Orgullo, entre otros.

Sin embargo, desde la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inma Sanz, ha destacado este lunes que el dispositivo "funcionó con extraordinaria normalidad" y "dio sus frutos" al no registrarse "ningún tipo de incidente" ni en lo relativo a la seguridad ni tampoco en la parcela sanitaria, donde hubo un "despliegue muy importante" de Samur-Protección Civil.

Al respecto de las negociaciones para un nuevo convenio de la Policía Municipal de Madrid, Sanz ha reconocido estas conversaciones y ha deslizado que "siempre que hya un proceso negociador, hay dificultades y hay incidencias". "Una negociación conlleva tiras y aflojas, y siempre ha sido así", ha añadido Sanz, que a pesar de todo dice estar "absolutamente convencida" de que la negociación culminará con "un muy buen acuerdo laboral" para la Policía Municipal.

"En primer lugar, los ciudadanos de Madrid, sus prioridades y que seamos capaces de dar respuesta a las necesidades que ellos nos demandan, y por supuesto también atender las demandas laborales de nuestros policías, que a lo largo de los últimos años han tenido mejoras sustanciales", ha remachado la vicealcaldesa.

UN DISPOSITIVO "DEFICIENTE" PARA LA MARATÓN

Desde sindicatos como la CSIT-Unión Profesional o el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) han señalado que la falta de voluntarios se debe, en parte, al descontento de los agentes por la "falta de voluntad negociadora" del Ayuntamiento para un nuevo convenio que recoja las demandas del colectivo.

Así, tal y como dicen que ya advirtieron a finales de la semana pasada, la Maratón de Madrid "no pudo completarse con el número de efectivos voluntarios necesarios" y, por tanto, se certificó "una prestación deficiente del servicio" tanto en el evento como en los distritos y otras especialidades.

"De por sí, ya resulta complicado cubrir los servicios ordinarios con el personal disponible en las Comisarías de Distrito y en las distintas especialidades como para afrontar, además, eventos de esta relevancia", apuntan los sindicatos en un comunicado en el que cargan contra el despliegue policial y el avituallamiento proporcionado.

Sin embargo, los sindicatos lamentan que el Ayuntamiento de Madrid sí puso "especial empeño" en cuidar la imagen pública de la ciudad y el evento, "llenando las redes sociales de vídeos e imágenes que trasladaban una cobertura aparentemente adecuada del evento" pero que, a su entender, no reflejaba la realidad de lo sucedido.