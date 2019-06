El socialista Santiago Llorente, reelegido alcalde de Leganés con 15 votos, tres de ellos de Ciudadanos

Publicado 15/06/2019 14:20:43 CET

LEGANÉS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El socialista Santiago Llorente ha sido reelegido este sábado alcalde de Leganés con quince votos durante el Pleno de investidura, tres de ellos procedentes de Ciudadanos.

Llorente ha sumado a sus diez concejales, los dos de Más Madrid-Leganemos --con quien gobernará en coalición-- y los tres de Cs, cuyo portavoz, José Manuel Egea, ha declarado que la iniciativa se ha llevado a cabo "pensando en el bien del pueblo". "Seguiremos aportando para que la ciudad mejore", ha asegurado a preguntas de los periodistas tras el Pleno.

El resto de partidos --PP, Vox, Unidas Podemos y Unión por Leganés

(ULEG)-- han votado, en una votación secreta en urna, a sus propios candidatos durante la sesión plenaria, que se ha celebrado en el teatro del centro cultural 'José Saramago'.

Por su lado, el alcalde ha revelado que el apoyo de la formación 'naranja' no le ha pillado por sorpresa. En este punto, ha dicho que espera que esta Legislatura los proyectos salgan adelante "entre todos juntos", y ha apuntado como primera medida a la aprobación del presupuesto municipal.

Además, Llorente ha dicho que mantiene la puerta abierta a otras formaciones, en alusión a Unidas Podemos, a quien ha pedido que responda a la propuesta "programática" que le han hecho los socialistas. "Nos enviaron unos cuantos párrafos para la investidura, pero nos preocupa un acuerdo de gobierno", ha subrayado.

Por su lado, la portavoz de Unidas Podemos, Gema Gil, ha mantenido que su formación "seguirá intentando hacer todo lo posible por mejorar

Leganés".

APOYO DE CS

Sobre el apoyo de Cs al PSOE, el resto de partidos de la Corporación no han mostrado sorpresa. "No me ha sorprendido y ahora habrá que analizar quiénes son y a cambio de qué se han dado esos votos", ha manifestado la portavoz de Vox, Beatriz Tejero.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, ha dicho que tiene claro

que en Leganés "el único partido que representa al centro-derecha" es

el Partido Popular. "Los demás tienden todos hacia la izquierda y a

unirse", ha apostillado.

Mientras, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha cuestionado el apoyo de Cs a Llorente en lo que ha definido como "un gobierno informal". En este punto, ha remarcado que ULEG será "líder de la oposición" en Leganés.

Por su parte, desde Más Madrid-Leganemos, el portavoz Fran Muñoz, ha dicho que su entrada en el Gobierno supondrá "un reto importante para transformar la ciudad" y "tirar mucho más de la acción del Gobierno". "Somos gente participativas y nos implicamos con todas las ganas", ha

manifestado.