Sónsoles Ónega, como Almudena Grandes, Sabina o Rafael, se une al club de pregoneros del santo de los 'gatos'

Archivo - El actor y director de cine Santiago Segura lee el pregón de las Fiestas de San Isidro 2021 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista Sonsoles Ónega, también Premio Planeta 2023 con su novela 'Las hijas de la criada', se unirá el próximo 8 de mayo al selecto club de pregoneros del santo de los 'gatos' y 'gatas', San Isidro, del que forman parte o lo han hecho Almudena Grandes, Santiago Segura, Elvira Lindo, Joaquín Sabina, Rafael o Ramoncín.

Ónega tomará el relevo a Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, que el año pasado se plantó en el balcón de la Casa de la Villa dando las gracias a una ciudad acogera como Madrid. "Soy de Leganés, pero eso aquí no importa, porque en Madrid uno no tiene que haber nacido para sentirse madrileño. En Madrid, te haces madrileño con las ganas. Aquí nadie te pregunta de dónde vienes sino a dónde vas. Y cuando lo entiendes, ya formas parte de algo que no se puede explicar", reflexionó.

El líder de Hombres G, David Summers, afirmaba en 2024 que no se podía entender a la banda sin Madrid. "Este es el cielo donde mis sueños echaron a volar, el escenario de mi concierto", describía sobre una ciudad "hecha de todos". "Yo soy de Madrid y ser de esta ciudad ya sabéis que es como ser un poco de todas partes, esta especie de estación de tren de la que somos la última parada, donde empieza mi camino y que es siempre mi último destino", reivindicaba.

El carácter acogedor la ciudad fue también destacado por Ramoncín, pregonero un año antes, como una de las señas de identidad de Madrid. El 'Rey del pollo frito' reivindicó una ciudad en la que sus vecinos son "sus iguales, vengan de donde venga, tengan el color que tengan y piensen lo que piensen", y llamaba a divulgar "el amor y no el odio", una petición que se producía a semanas de las elecciones municipales y autonómicas.

VÍTORES A UNA SANIDAD PÚBLICA QUE "SALVÓ LA VIDA" A ANTONIO RESINES

En 2022 el pregonero fue el actor Antonio Resines, con un discurso cien por cien reivindicativo a favor de la sanidad pública, que le "salvó la vida", cuando se cumplían dos años de la pandemia de Covid. En un día tan especial no pudo olvidar los 48 días que estuvo ingresado en el Gregorio Marañón por complicaciones derivadas del virus. Tampoco le faltaron los consejos. "Y si queréis ligar, lo primero de todo es respeto. Las relaciones son cosa de dos", subrayaba.

Otro actor, y director, Santiago Segura, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas chulapas en 2021. El padre de 'Torrente' hizo que la reivindicación sobrevolara el balcón de la Casa de la Villa cuando se refirió al "tráfico, contaminación y los precios del alquiler" en Madrid.

También fue un pregón de agradecimiento, el dirigido a los servicios esenciales del Ayuntamiento que dieron lo mejor de sí durante la pandemia. "A ver cómo os animo a disfrutar la fiesta, a bailar un chotis agarrados pero con distancia, o a hacer un botellón de gel hidroalcohólico con mascarilla. Aunque a veces veamos rebaños de ovejas negras descerebradas comportándose como hooligans, estamos en la recta final, no vayamos a cagarla ahora", rogaba ante una amenaza del virus aún persistente.

Rozalén puso música al San Isidro pandémico con unas palabras entre las que sobresalía una, solidaridad. Un año antes, en 2019, Elvira Lindo llamaba a cuidar y conservar la esencia de Madrid, su carácter "zascandil", "inclusivo", "de barrio" y chulo" evitando convertirse en un espacio "exclusivo de las grandes empresas".

Otra compañera de profesión, Almudena Grandes, se convertía en pregonera de su Madrid en 2018. "Madrid hace a sus hijos dos regalos en el instante de su nacimiento. Uno es el agua, la incomparable delicia de beber directamente del grifo. El otro es el anonimato porque en esta villa plebeya, que se enorgullece de su condición tanto o más que otras de sus viejos aristocráticos blasones, nadie es más que nadie", defendía.

Pregoneros también fueron Joaquín Sabina, Miguel Bosé, Santiago Auserón, Ara Malikian, Amaya Valdemoro, Alejandro Talavante, Blanca Portillo, Tony Leblanc, Luis María Ansón, Nati Mistral, Blanca Portillo, Carlos Baute, Pedro Duque...