Sube un 2% la estimación de nacimientos en enero en la Comunidad de Madrid, hasta los 4.316 natalicios

Archivo - María Liz posa con su hijo Erik, que ha sido el primer bebé nacido en 2024 en Madrid, en el Hospital Universitario La Paz, a 1 de enero de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado una subida del 2,11% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de enero, cuando se alcanzaron los 4.316 natalicios, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 39 sigue siendo en el que más nacimientos suma en los que va de 2025, con 2.828 alumbramientos, seguido del de 20 a 29 años, con un total de 927. Las madres de 40 a 49 años han sumado 492 natalicios en enero, mientras que las de 15 a 19 años, 65.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado cuatro madres de más de 50 años y ningún alumbramiento en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.