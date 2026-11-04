Detenidas seis personas tras desamanlarse cuatro puntos de venta de droga en Collado Mediano y Cercedilla

Sustancias estupefacientes intervenidas por la Guardia Civil de Madrid durante una operación llevada a cabo en Collado Mediano y Cercedilla - GUARDIA CIVIL MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado cuatro puntos de venta de estupefacientes de una supuesta organización criminal compuesta por seis personas dedicadas al tráfico de drogas en las localidades de Collado Mediano y Cercedilla.

La investigación, que concluyó el pasado 27 de octubre con las detenciones, se inició a finales de 2025 tras recibir diversas quejas vecinales que alertaban de la posible existencia de varias viviendas ubicadas en la urbanización 'La Cobañera', en la localidad de Collado Mediano, donde se observaba un constante trasiego de personas y de vehículos que acudían durante un breve periodo de tiempo, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Las primeras pesquisas consiguieron confirmar la presencia de dos personas ubicadas en dos pisos de portales independientes que presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes durante las 24 horas del día y de manera ininterrumpida de lunes a domingo. Con el avance de la investigación se averiguó que existía una relación de estas personas con otras que residían en Cercedilla, detectando con ello otros puntos de venta de droga en esta localidad.

TRES ESCALONES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

La supuesta organización criminal estaba compuesta por seis personas, entre los que se destaca una mujer, de 30 años, que ejercía como cabecilla y que se dedicaba a la gestión del abastecimiento de sustancias entre las diferentes viviendas y gestionaba los cobros por las ventas.

Los otros cinco eran hombres, todos ellos de entre 18 y 34 años de edad. Dos de ellos suministraban las drogas a los puntos de venta y, por último, en el escalón final, los tres restantes, que realizaban las ventas a los consumidores finales desde sus domicilios o haciendo entregas a bordo de vehículos particulares a nombre de terceras personas.

En total se realizaron cuatro entradas y registros ente ambas localidades, lográndose intervenir diferentes cantidades de hachís, de cocaína y de heroína, básculas de precisión, diversos útiles para la preparación y distribución de la droga, así como 6.151 euros en metálico y 4 vehículos.

Finalmente, la operación culminó con la detención de estas seis personas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.