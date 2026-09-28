Suspendida cautelarmente la adjudicación de 18 CIAM tras un recurso por el reparto de equipos y condiciones laborales

Imagen de archivo. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en enero de 2027 una red de 19 centros integrales de atención a la mujer (CIAM) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha suspendido cautelarmente la tramitación del contrato para gestionar 18 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) después de un recurso contra los cambios previstos en los pliegos en cuanto a la distribución y a las condiciones laborales de las profesionales de estos servicios.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, afecta a los cinco lotes de la licitación y paraliza el procedimiento de adjudicación una vez terminado el plazo para presentar ofertas. La suspensión, avanzada por la 'Cadena Ser', se mantendrá hasta que el tribunal resuelva el recurso presentado por el sindicato Comisiones de Base (Cobas).

El tribunal justifica su decisión en la necesidad de "evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados" mientras estudia la impugnación.

En concreto, Cobas pone en duda en cómo se distribuirán entre los nuevos centros las plantillas procedentes de los espacios de igualdad, los puntos municipales de atención a víctimas de violencia de género y los centros de atención psicosocioeducativa. Según el sindicato, los pliegos no concretan suficientemente el destino de algunas profesionales ni cómo se mantendrá la continuidad de la atención a las mujeres que ya tienen una psicóloga, trabajadora social o abogada de referencia.

El recurso, consultado por Europa Press, señala en particular la adscripción a nuevos lotes de equipos de puntos municipales situados actualmente en Tetuán y Carabanchel. También pide revisar los datos facilitados para la subrogación de las trabajadoras, las jornadas, los complementos salariales y la cobertura de los perfiles necesarios en cada centro. Cobas impugna asimismo determinadas cláusulas sobre servicios mínimos en caso de huelga y comunicaciones sindicales.

"ENTRA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO HABITUAL"

Por su parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press han afirmado que la suspensión "entra dentro del proceso administrativo habitual" y mantienen la previsión de abrir en enero de 2027 los 18 CIAM incluidos en el contrato. En este sentido, han recordado que el centro de Puente de Vallecas se tramita por separado, no está afectado por el recurso y abrirá antes, "como estaba previsto".

El Ayuntamiento proyecta una red de 19 CIAM que reúna servicios actualmente prestados en distintos recursos y los acerque a más distritos. El Gobierno municipal cifra la inversión en 26 millones de euros y sostiene que el número de profesionales aumentará de 193 a 237, una ampliación con la que defiende que mejorará la accesibilidad y la coordinación de la atención.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha pedido este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que retire los pliegos porque considera que la integración supondrá "recortes de personal y una pérdida de calidad en la atención". Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha reclamado que se abandone el modelo planteado y ha defendido que los recursos de igualdad y atención a víctimas se gestionen "desde lo público".

Preguntado por la suspensión, el portavoz municipal del PP, Carlos Izquierdo, ha señalado que el Ayuntamiento revisará y valorará la situación para "actuar en consecuencia" y ha asegurado que su objetivo es mejorar los servicios de atención a las mujeres.