Suspendido el mercadillo municipal de Tres Cantos al desprenderse dos elementos de la estructura del recinto ferial

La sesión de cine de verano de este fin de semana se traslada a otra ubicación

TRES CANTOS, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo municipal de Tres Cantos, previsto para este jueves ha quedado suspendido al desprenderse por la noche dos elementos (concretamente dos cerchas) de la estructura del recinto ferial de la localidad, enclave donde tienen lugar este evento.

Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local acudió tras producirse la caída para precintar la zona, por seguridad, como ha podido comprobar esta mañana el alcalde, Jesús Moreno, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Javier Juárez.

La empresa Atisae se está encargando de realizar una inspección técnica para elaborar posteriormente un informe en el que se determinarán los motivos de la caída y cuáles son las recomendaciones a seguir para restablecer la seguridad del mismo.

Esta misma tarde darán comienzo las tareas de desmontaje de las cerchas horizontales de la estructura metálica, que fue construida en el año 1991 para separar las canchas de tenis que en origen se encontraban en esta localización y que actualmente se utiliza para albergar las Fiestas Mayores.

El mercadillo de este jueves, que desde el pasado mes de junio se trasladó al recinto ferial, queda suspendido. Mientras, el cine de verano programado para el fin de semana se moverá a la Plaza de la Familia.

A su vez, el equipo de Gobierno municipal comparecerá a iniciativa propia en el próximo pleno municipal para informar de la situación.

Ciudadanos Tres Cantos se ha alegrado en un comunicado de que no haya que lamentar daños personales por este incidente, "ya que a las diez de la noche no había ninguna persona en las inmediaciones de la estructura" y ha lamentado que "el mantenimiento de este tipo de estructura aérea no se realice en la ciudad".

"En el pasado se había propuesto una edificación que sustituyera la vieja estructura metálica que llevaba en desuso muchos años", ha asegurado su portavoz, Juan Andrés Díaz, quien ha añadido que "lamentablemente el proyecto fue desechado por los sucesivos gobiernos que no entendieron que un municipio con Tres Cantos necesita un centro de convenciones, conciertos y eventos más amplio y cerrado".