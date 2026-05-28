La tarifa del billete sencillo de Metro tendrá un coste fijo de 1,5 euros a partir del 1 de junio

Archivo - Boca de metro en la plaza de Oporto, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). La plaza de Oporto y su entorno en Carabanchel serán renovados por completo con una inversión de más de cinco millones de euros, centrada en mejorar el entorno y d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La tarifa del billete sencillo de Metro de Madrid será de 1,5 euros a partir del 1 de junio, con independencia del número de estaciones que se recorran y de forma permanente.

Lo ha anunciado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro informativo, organizado por 'El Mundo'. Se trata de una medida que recogía su programa electoral en 2023.

"Hemos facilitado el pago del servicio a través de tarjeta bancaria y los móviles, que estará en todas las estaciones de Metro a partir del 1 de junio. El precio no cambia y no va a cambiar porque es asequible y porque la calidad que ofrece Metro de Madrid y sus profesionales se paga", ha destacado la dirigente madrileña.