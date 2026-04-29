Tasa de basuras y ZBE capitalizarán el Pleno de Cibeles, trasladado un día por el foro Bloomberg

Archivo - Sesión extraordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 23 de diciembre de 2024 en Madrid (España). La tasa de basuras que el Ayuntamiento implementará a partir de 2025, la reprobación de la portavoz del PSOE, o la situación actua - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de basuras --anulada por la Justicia y con la decisión pendiente por parte del Gobierno municipal de si recurrirla en casación o no-- y las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) --anuladas igualmente por los tribunales-- protagonizarán el Pleno de Cibeles de este miércoles, trasladado un día por la participación del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el foro de ciudades Bloomberg.

Será una sesión por la que no pasará el Plan Económico-Financiero que el Ayuntamiento de Madrid debe presentar al Ministerio de Hacienda al incumplir la regla de gasto en el ejercicio 2025 por casi 57 millones de euros, un "incumplimiento mínimo", en palabras del Gobierno municipal, sobre un presupuesto de casi 6.500 millones, el 0,88%.

La sesión plenaria de abril arrancará con la tasa de basuras. Vox y Más Madrid reclamarán al equipo de José Luis Martínez-Almeida la devolución de lo abonado por los madrileños después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) anulara la por "defectos sustanciales" en su tramitación al omitir documentos esenciales en la información pública sobre cómo se calculó.

El alcalde ha aclarado que únicamente se devolverá el importe de la tasa de basuras "en aquellos casos en los que la ley permita devolver". El Gobierno municipal todavía no ha decidido si recurrirá la anulación en casación.

El problema de la vivienda también hará parada en el Pleno con una pregunta de Más Madrid y otra del PSOE, además de una pro. También lo hará la municipalización de Calle 30 (Más Madrid), la plantilla de bomberos (PSOE), la negociación del nuevo convenio con Policía Municipal (Vox).

La anulación de la Justicia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en concreto, parte del articulado de la anterior ordenanza a partir de un recurso de Vox, copará una de las preguntas del equipo de Javier Ortega Smith, todavía portavoz del grupo municipal una vez que ha judicializado su expulsión del partido. Desde el equipo de Gobierno ya anunciaron que las consecuencias del fallo judicial decaían una vez que Madrid cuenta con nueva ordenanza de Movilidad.

MEDALLAS DE MADRID

El bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario y presidente de la Fundación Casa de México en España, Valentín Díez Morodo, serán reconocidos con las medallas de honor de Madrid en la próxima edición de San Isidro, el 15 de mayo, que este miércoles pasarán por el Pleno.

Se unirán a las doce medallas de Madrid, entre las que destacan al fundador de la taberna Los Caracoles, Amadeo Lázaro Catalina; el jurista Antonio Garrigues Walker; la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) o Cortefiel.

También se reconocerá a la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero 'Yiyo'; al capitán del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke'; al baloncestista Sergio Llull; a Capas Seseña; a la Premio Planeta Paloma Sánchez Garnica; a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto y referente del deporte femenino Elisa Aguilar López; a la presidenta de Prosegur y referente del mecenazgo social y cultural, Helena Revoredo Delvecchio, y a la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de 'The Objective'.

Ya en el bloque de propuestas llegarán al Pleno la situación de las trabajadoras de las escuelas infantiles (Más Madrid y PSOE), un plan municipal ante una posible crisis de suministro energético (Más Madrid) o el IBI (Más Madrid).

El PP presentará, por último, una proposición con la que se busca reprobar la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el proceso de regularización extraordinaria impulsada por su Gobierno, además de instar a la retirada del Real Decreto.