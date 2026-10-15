La tasa de gestión de residuos de Madrid incorporará en 2027 coeficientes de calidad en la separación para su cálculo

Archivo - Un camión de la basura vacía contenedores, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio será de 143 euros, "prácticamente la misma cuantía que en 2026"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) de Madrid incorporará en 2027 para su cálculo coeficientes de calidad en la separación, ha anunciado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales.

Con ello se busca "aportar mayor equidad y seguridad jurídica". De este modo se incluirán cinco fracciones en la calidad de la separación de los residuos: fracción resto no reciclable o mezcla (contenedor gris de tapa naranja); plástico, metal y brik (contenedor amarillo); biorresiduos o fracción orgánica (contenedor marrón); papel/cartón (contenedor azul), y vidrio (contenedor verde).

Para el cálculo de la tarifa básica se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación se toma en consideración la cantidad de residuos generados, el número de personas empadronadas y la calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, según el informe realizado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Hidalgo ha detallado que el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2027 será de 143 euros, "prácticamente la misma cuantía que en 2026". La delegada ha apostillado que la ley promovida por el Gobierno central "impone el importe que los ayuntamientos deben recaudar con esta tasa, que debe cubrir el coste de los servicios de recogida de residuos".

INGRESOS DE 307 MILLONES DESDE 1,7 MILLONES DE INMUEBLES

"El Ayuntamiento de Madrid, en cambio, no ha incluido en estos gastos el coste de los servicios de limpieza de calles, como sí han hecho otros municipios", han continuado desde el Gobierno municipal, es decir, "no se han imputado a la tasa más de 340 millones de euros por este servicio desde su entrega en vigor en el año 2025 que, de haberse incluido, habrían duplicado prácticamente las cuotas que tendrían que pagar los madrileños".

El ingreso que se estima por esta nueva tasa se sitúa en torno a los 307 millones de euros. El número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones. Como ocurre en 2026, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda porque no generan residuos.

Tampoco los solares ni los edificios en estado de ruina. Además, los garajes de uso industrial destinados en su totalidad a uso residencial están eximidos del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique, una medida aplicada en el año 2026.

Además el Ayuntamiento de Madrid aplicará la reducción en la cuota a las familias numerosas, similar a la que existe en el IBI, que tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y la categoría del título de familia y mantendrá una reducción del 100% del pago de la cuota para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción. Estas reducciones beneficiarán a más de 37.000 familias y suponen un ahorro de 5,4 millones de euros.

VIVIENDAS VACÍAS

Según como ya se aplica, las viviendas vacías y los locales donde no se desarrolle actividad alguna sólo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad del servicio, aunque deberán acreditar anualmente que se mantienen en esta situación. Para el control de las viviendas vacías se contará con la información del padrón municipal.

Siguiendo el principio de 'quien contamina paga', el sujeto pasivo de la tasa será quien realmente genere el residuo. Pero como es imposible conocer qué personas lo generan en cada vivienda o local, la tasa la deberá abonar el sustituto del contribuyente, que será el propietario de la vivienda o local, quien podrá repercutirla, en su caso, en el inquilino.

En el tercer año de vigencia de la tasa, los contribuyentes podrán acogerse a la modalidad de Pago a la Carta, lo que puede suponerles una reducción en la cuota del 5%, con un límite de 15 euros en el ahorro.

"ES UNA TASA QUE NO NOS GUSTA"

Engracia Hidalgo ha dejado claro que la de basuras es una tasa que no les gusta y que tienen que aplicar "por imposición legal porque hay una ley que así lo exige".

"La ley dice que tenemos que cobrar el coste del servicio y es por ello que la tasa de basura se mantiene durante el año 2027, porque es una exigencia legal del Gobierno de Pedro Sánchez y no tenemos otro remedio que hacerla porque en el Ayuntamiento de Madrid cumplimos las normas", ha manifestado la delegada, acompañada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.