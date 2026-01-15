El TC anula también el rechazo de la Mesa de la Asamblea a preguntas del PSOE sobre el jefe de Gabinete de Ayuso

Archivo - El presidente de la mesa de la Asamblea de Madrid, Enrique Matías Ossorio Crespo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha anulado también el rechazo de la Mesa de la Asamblea a preguntas registradas por el Grupo Parlamentario Socialista sobre Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha informado el Tribunal de Garantías en un comunicado, se da la razón así al recurso de amparo presentado por el PSOE ante la inadmisión a trámite de cinco preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno para que respondiera en Pleno.

Se referían a la valoración que le merecía al Gobierno regional el cumplimiento del código ético por parte de altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, y, en concreto, del jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sostuvo entonces la Mesa que Miguel Ángel Rodríguez "no forma parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad", por lo que no era un cargo suscrito al control del mismo. En cambio el TC entiende que las preguntas de los socialistas afectaban al ámbito de la comunidad autónoma y "no estaban desvinculadas de la competencia o gestión del Consejo de Gobierno".

Es por ello que ven "una limitación no justificada del derecho" de estos diputados a formular preguntas al Consejo de Gobierno --engarzada en su derecho al ejercicio del cargo representativo en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23 CE) que se considera aquí vulnerado--.

"La sentencia anula las resoluciones de la Asamblea de Madrid por las que fueron inadmitidas las preguntas y ordena retrotraer las actuaciones para que la Mesa de la Asamblea de Madrid adopte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos", remata la nota.

Este miércoles se conocía también que el TC se pronunciaba en la misma línea contra el rechazo del máximo órgano de la Asamblea a iniciativas de Más Madrid, tanto sobre gestión sanitaria, sobre el Covid-19 y el propio Miguel Ángel Rodríguez.