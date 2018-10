Los Teatros del Canal acogen este fin de semana el estreno del último trabajo del Premio Nacional de Danza Antonio Ruz

Publicado 18/10/2018 12:22:25 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Teatros del Canal acogen este fin de semana el estreno absoluto de 'Presente', el último trabajo del Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de Creación Antonio Ruz.

Esta propuesta, que estará en la Sala Negra de los Teatros del Canal de viernes a domingo (viernes y sábado 19.00 horas y domingo 18.00 horas), forma parte de la agenda de la Comunidad de Madrid para este fin de semana.

También de viernes a domingo la Comunidad acogerá dos festivales que tendrán como escenario el Castillo de los Mendoza de Manzanares El Real, que albergará la décima edición del festival de cultura alternativa Sui Generis Madrid, y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que presentará 'Best of Be Festival'.

Durante el X Festival Sui Generis Madrid, el patio de armas y el palenque del histórico castillo de Manzanares El Real será el telón de fondo de un ciclo de conciertos que ha colgado el cartel de 'no hay entradas', con las actuaciones de para Neonymus (España), Varsovie (Francia), Ritual Howls (Estados Unidos) y Soror Dolorosa (Francia).

Asimismo, el castillo acogerá la exposición de ilustraciones y relatos Frankestein Resuturado o el ciclo de conferencias 'Salón del misterio'.

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares, en el marco de 'Best of Be Festival', presentará tres de los espectáculos favoritos del festival de Birmingham 'Be Festival', con los títulos 'Take Care of Yourself Cie.', 'Someone Loves You Drive With Care' y 'Control Freak' (viernes y sábado 20.30 horas y domingo 19.00 horas).

El sábado a las 19.30 horas, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, el espectáculo 'Siroco' de Emilio Ochando y compañía da vida a elementos como el mantón, el abanico, la bata de cola o las castañuelas de la mano de cuatro bailarines, todos hombres.

También el sábado, La Joven Compañía llevará al Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal 'Playoff', una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino (20.00 horas).

'Petisa Loca', de la Compañía Sara Calero, llenará de flamenco el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte Cardenal Gonzaga (20.00 horas), en La Cabrera, mientras la compañía de marionetas Elfo Teatro pondrá en escena su 'Historia de Aladino' en el Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Pilar Miró (12.30 horas).

El domingo, los Teatros del Canal presentan 'Cuerdas Viajeras' dentro del Ciclo de conciertos en familia con la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, un concierto de guitarras que tendrá lugar en la Sala Verde.

Pastora Soler será también protagonista de la agenda del fin de semana ofrecida por la Comunidad de Madrid al actuar por primera vez en solitario en el escenario del WiZink Center para cantar temas como La Tormenta, Vuelves a la vida o Ni una más, de su último disco La Calma, este domingo a las 20.00 horas.

Además, continúa la exposición 'Querer parecer noche' en el Centro de Arte 2 de mayo (CA2M), en Móstoles, y la Sala Alcalá 31 presenta la muestra 'Sostener el infinito en la palma de la mano' del artista Eugenio Ampudia.