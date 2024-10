Tomás Gómez dice que Sánchez tiene "propiedad intelectual" de la "máquina del fango" y que tiene muchos frentes legales

No se siente identificado con el PSOE actual, cree que Sánchez convocará elecciones y ve "una barbaridad" el cupo catalán

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PSOE en Madrid Tomás Gómez ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la "propiedad intelectual" de la "máquina del fango" y que tiene muchos frentes legales y no solo el 'caso Koldo'.

"Tiene un problema muy serio en su casa, tiene un problema muy serio con su hermano, tiene que se pueden abrir nuevas líneas de investigación por la UCO... Tiene muchos frentes judiciales y hasta la fecha yo no le escucho dar ninguna explicación", ha indicado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Tomás Gómez está "asombrado" que la "regla número 1 del ejercicio en la política" y también en el PSOE "hasta Pedro Sánchez" es que se "respetaban las decisiones judiciales". "Ahora cada vez que un juez investiga algo que le puede hacer una erosión al presidente del Gobierno, es el juez quien está incumpliendo y prevaricando", ha señalado. Gómez fue líder de los socialistas madrileños entre 2007 y 2015 cuando Pedro Sánchez le destituye alegando "gran descrédito" y "procedimientos judiciales" por el archivado caso del Tranvía de Parla.

Gómez ha sido muy crítico con el PSOE actual, con el que dice no sentirse identificado, y ha tachado de "coalición demoníaca" la que ha permitido a Sánchez mantenerse en La Moncloa. El exlíder de lo socialistas madrileños ve una "barbaridad" la amnistía a los presos catalanes, la reforma del Código Penal y "el cupo catalán" que se han desplegado por "un puñado de votos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"CAMBIANDO LA ESTRUCTURA POLÍTICA DEL PAÍS"

"Lo que está pasando en España es absolutamente grave porque es un cambio en las reglas del juego democrático que pactamos todos los españoles en 1978. Más allá del tema de corrupción, más allá del tema de gestión tal, aquí hay una cosa de fondo y es que se está cambiando la estructura política del país", ha advertido.

Ha afirmado que lo que se está haciendo es algo "estructural" y "no coyuntural". Cree que esto supone que se pone "en riesgo no solamente la igualdad" entre españoles y "no solamente la solidaridad" sino directamente el "Estado de Bienestar".

"Con el 70% de ingresos no se puede hacer lo que se hace con el 100% de ingresos. Y además los españoles no somos iguales. Si uno está en Cataluña y goza del privilegio que le han otorgado los independentistas que con un puñadito de votos hacen presidente a Pedro Sánchez, usted es el ciudadano de primera", ha relatado.

Ha celebrado que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, hayan dicho "no a la ley de amnistía, no a la reforma del código penal, no a los privilegios de los independentistas, no a tener como socio preferente a Bildu".

"NO ME SIENTO IDENTIFICADO CON ESTE PARTIDO"

"No me siento identificado, ni mucho menos, con este partido y por este liderazgo de Pedro Sánchez, y a mí lo que me consta es que muchos dirigentes no lo están, pero yo lo que les pido es que en política hay que tener valentía", ha arengado.

Cree, además, que el actual Ejecutivo central está "haciendo muchos méritos" para perder las próximas elecciones, pero sostiene que la división de voto en la derecha y la presencia de Vox dificultan que llegue Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.

Aún así, entiende que Sánchez está pensando en convocar elecciones porque está viendo las encuestas y que el tiempo "no le va a beneficiar conforme vayan pasando" porque "los independentistas le van a exigir que aquello que ha pactado" y que "los problemas judiciales que le acosan de una forma más personal van a seguir avanzando" lo que "supone un desgaste para un gobernante".

Asimismo, ve que Podemos está "reorganizando" el sector de voto a la izquierda del PSOE que de momento con Sumar está capitalizando el presidente del Gobierno.