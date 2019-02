Torrejón contará con un Conservatorio de Música y Danza en el colegio San Juan Evangelista

Publicado 19/02/2019 17:24:05 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrejón de Ardoz contará con un Conservatorio de Música y Danza en el colegio San Juan Evangelista a partir del próximo curso, siendo el único de Danza en el Corredor del Henares y el segundo de Música, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de este espacio. Las especialidades ofertadas son: Danza Clásica y Danza Española en el caso de los itinerarios de Danza y Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta, Fagot, Oboe, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba, Percusión, Arpa, Guitarra y Piano en el caso de los itinerarios de Música

Con esta nueva oferta educativa oficial, Torrejón de Ardoz se posiciona con el único Conservatorio de Danza con titulación oficial de todo el Corredor del Henares. Para las titulaciones de Música es el segundo en abrir sus puertas, después del de Alcalá de Henares.

Los diferentes itinerarios y especialidades estarán abiertos a todos los públicos a partir de 8 años de edad y se requerirá reserva de plaza y prueba de acceso respectivamente para su ingreso.

Los alumnos obtendrán titulación en la Royal School of Music de Londres y la Royal Academy of Dance. Los estudios están abiertos tanto a estudiantes del Colegio San Juan Evangelista como a los externos con horarios específicos para cada perfil de alumno y podrán obtener una Titulación Internacional, tanto en música como en Danza, a través de los programas de Grado Musical y Grado de Danza de la Royal School of Music de Londres y de la Royal Academy of Dance.