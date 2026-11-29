Archivo - Mesa electoral del CEIP Emperador Carlos V de Getafe que este año actúa como colegio electoral para las elecciones generales 23J, a 22 de julio de 2023, en Getafe, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.094 locales electorales acogerán los 7.608 puntos de votación en la región que el próximo domingo estarán instalados en los 179 municipios de la región para que los madrileños puedan ejercer su derecho a voto en los comicios generales para elegir al próximo inquilino de La Moncloa, según los datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, en la región se contará con 24 locales electorales más que en los últimos comicios generales para atender al incremento de nuevos electores, mientras que el número de mesas electorales crece en 490 respecto a esas elecciones de 2023.

Cada mesa estará integrada por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes por cada uno de los tres puestos. De este modo, se ha designado a 68.472 ciudadanos para formar parte de las mesas, de los que finalmente 22.824 serán titulares (cobrarán una dieta de 75 euros --5 más que el 23J-- por desempeñar esta función).

En el caso de la capital, serán 437 colegios electorales repartidos en los 21 distritos, 21 más que el 23 de julio de 2023, los que acogerán las 3.635 mesas electorales donde se podrá depositar el voto en las urnas, lo que supone 157 mesas más, según los datos del Ayuntamiento. En este caso, son 32.715 ciudadanos designados para las mesas, de los que finalmente 10.905 serán titulares.

Para el ejercicio del voto se han dispuesto un total de 20.052 urnas, 983 más que en los pasados comicios generales. De ellas, 7.608 serán para los sobres de votación para el Congreso de los Diputados y 12.444 para los sobres del Senado, con una urna adicional para las mesas con más de 600 votantes, para que puedan caber todos los sobres salmón que se depositen.

Habrá también 4.073 cabinas de votación, 459 más que el 23 de julio de 2023, para garantizar que cada elector pueda seleccionar su papeleta de forma secreta y 1.094 señalizadores de los centros electorales de la provincia de Madrid.

Un total de 5.517.375 madrileños están llamados a votar en las elecciones a Cortes Generales este domingo 29 de noviembre, incluyendo casi medio millón de personas que reside en el extranjero, según los datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De ellos, 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región y los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero. México y Estados Unidos concentran las mayores cifras de electores residentes en el extranjero, con 64.354 y 61.344 inscritos, respectivamente. A continuación se sitúan Reino Unido, con 37.347; Francia, con 29.082, y Argentina, con 28.926.

Serán los encargados de elegir a 38 diputados y cuatro senadores que corresponden a la circunscripción electoral de Madrid, con un asiento más en el Congreso en detrimento de Cádiz por el aumento en el número de electores. Lo harán entre las 14 candidaturas al Congreso y nueve al Senado que han sido proclamadas por la Junta Electoral Provincial.

Para el voto presencial en los colegios se han preparado más de 61 millones de sobres y papeletas de votación. Una de las novedades de estas elecciones generales será la posibilidad de identificarse para votar mediante la aplicación MiDNI, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya autorizado su utilización al confirmar el Ministerio del Interior que todas las mesas electorales dispondrán de dispositivos para verificar los códigos QR.

Los electores que opten por este sistema deberán generar un código QR temporal en la aplicación y mostrarlo ante los miembros de la mesa, que comprobarán su validez mediante un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador oficial de MiDNI.

La decisión de la JEC levantó la suspensión que había impuesto al uso del DNI digital por considerar necesario que existieran garantías suficientes para comprobar la identidad de los votantes. No obstante, la Junta Electoral mantiene suspendido el uso de la aplicación MiDGT para identificarse mediante el permiso de conducir digital.

También se ha dispuesto de 11 millones de actas electorales y 150.000 actas de sesión y escrutinio para Congreso y Senado, según datos de la Delegación del Gobierno.

Los centros de votación contarán con 3.948 representantes de la administración y coordinadores para resolver cualquier duda o gestionar cualquier incidencia. De ellos, 1.901 serán transmisores de datos y 923, de apoyo.

Además, habrá 1.094 coordinadores (uno por cada centro electoral), que organizarán las tareas y turnos de los representantes colaborando en todos los asuntos relacionados con la jornada electoral.