Un total de 43 personas se presentaron en abril a los exámenes para ser conductor de VTC de la Comunidad

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 personas se presentaron en abril a los exámenes de la Comunidad de Madrid habilitantes para conducir Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), concretamente 20 el día 8 y 23 el día 15.

Así lo ha detallado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta del diputado del PP Enrique Serrano. Estos exámenes responden al Reglamento autonómico que entró en vigor el 12 de enero de 2024 y diseñado para regular el sector.

Rodrigo ha señalado que estas primeras citas marcan el inicio de un calendario periódico que contará con al menos 12 convocatorias anuales, ajustables según la demanda. "Estas pruebas corroboran el esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional por mejorar el transporte VTC", ha reivindicado.

El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar localidad del servicio prestado por los usuarios, garantizar una "adecuada atención a los colectivos específicos" como las personas con movilidad reducida, los menores o los usuarios con animales de asistencia.

Responde también, ha remarcado el consejero, a la necesidad de establecer un marco normativo ante la "creciente competencia del sector y evitar así una prestación del servicio no uniforme o con riesgo para todos los usuarios".

Ha destacado que para ejercer la profesión por parte de los conductores deben de cumplir una serie de requisitos personales que "refuerzan la confianza y la seguridad en el servicio". Entre otros, no haber sido condenados por delitos contra la libertad sexual, no padecer enfermedades que afecten a la conducción, no ser consumidores habituales de alcohol o estupefacientes y que hablen español y que conozcan perfectamente esta lengua.