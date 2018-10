Trabajadores del Casino Gran Vía se concentrarán esta tarde por los despidos "improcedentes" y "acoso recibidos"

Publicado 28/09/2018 16:23:05 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Casino Gran Vía del grupo Comar están llamados a concentrarse este viernes por la tarde para protestar por los despidos y el "acoso sindical" que han recibido por parte de la empresa y las "zancadillas traicioneras" de los sindicatos.

En un comunicado, CGT, sindicato convocante, ha explicado que después de quedar "muchos compañeros" despedidos, hace poco y "sin la participación de los miembros de CGT, empresa y sindicatos amarillos firman un convenio de mínimos avalado por una asamblea general en forma de referéndum manipulada y dirigida a su consecución por todos los medios de extorsión posibles".

Desde ese momento, aseguran que "comienza un acoso y persecución" hacia el sindicato "que no tiene límites". "Se despide a todo aquel que pudiera compartir amistad con los representantes de CGT, se despide a la pareja de uno de ellos junto con otros afiliados, y en un acto de vulneración de los derechos de libertad sindical la empresa termina despidiendo a dos miembros de nuestra sección sindical que ostentaban el cargo de Secretario de Acción Sindical y el Secretario de Organización", han aseverado.

De hecho, fuentes del Comité de Empresa del Casino, en declaraciones a Europa Press, han asegurado que promueven esta movilización "por el conflicto laboral" iniciado hace meses y por "los despidos improcedentes", como el del presidente del Comité de Empresa del Casino de Gran Vía y sindicalista de CGT, Javier Monje.

"Acometen este despido absurdo e injustificado en un intento desesperado de debilitarnos frente a las próximas elecciones sindicales, pensando que esto nos iba a mermar de algún modo y soñando con nuestra desaparición", han sostenido desde CGT.

Según el sindicato, el sueño de la directiva del Casino es que todo "siga igual" y que esto "siga siendo una máquina de hacer dinero, que usa su materia prima humana como combustible".

"Aquí nadie cuenta más que un número y estamos hartos, ya dijimos que no teníamos miedo a nada, y que lucharíamos por convertir a esta empresa en una empresa normal, que respete nuestro trabajo, que respete nuestra dignidad personal y que cumpla las leyes, las laborales y las no laborales", han sostenido.

Asimismo, CGT ha asegurado que no va a parar hasta que "no se haga Justicia hasta que quede en evidencia cada ilegalidad de esta empresa, hasta que los responsables y secuaces de tanta barbarie no reciban su castigo".