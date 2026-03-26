El tramo norte de L11 llegará en semanas a Consejo de Gobierno: 880 millones para conectar Mar de Cristal y Valdebebas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el Consejero de Transportes. Jorge Rodrigo, visita las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera fase de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, en su tramo norte, llegará al Consejo de Gobierno próximamente con una inversión de 880 millones de euros para conectar las estaciones de Mar de Cristal y Valdebebas.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la futura estación de Comillas, donde ha arrancado a perforar la tuneladora Mayrit, y desde donde ha avanzado el inicio de la tramitación administrativa para la ampliación de la L11 hasta Valdebebas.

"A lo largo de más de ocho kilómetros y seis estaciones que van a unir infraestructuras fundamentales", ha destacado la dirigente madrileña.

Se trata de una actuación estratégica que reforzará la vertebración del transporte público al conectar Mar de Cristal con Valdebebas, dando servicio a enclaves clave como la ampliación de Ifema, la futura Ciudad de la Justicia y la Terminal T4.

Este nuevo desarrollo contempla un trazado de 8,2 kilómetros y seis estaciones: Mar de Cristal (L8), Ifema, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto T4 --con conexión a la L8-- y Valdebebas Norte. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 880 millones de euros, con previsión de inicio en 2027 y finalización en 2031.