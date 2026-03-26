La tuneladora Mayrit ya perfora los seis kilómetros de la L11 que unirán Comillas con Conde de Casal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el Consejero de Transportes. Jorge Rodrigo, visita las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). La visita tiene lugar con motivo del - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora Mayrit ya perfora los cerca de seis kilómetros de la Línea 11 de Metro de Madrid, en un proyecto que permitirá unir la futura estación de Comillas con el nuevo intercambiador de Conde de Casal incorporando cinco estaciones con el objetivo de mejorar la conectividad del sur y el este de la capital.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de pulsar el botón que ha permitido arrancar los trabajos de esta tuneladora, una máquina de última generación que excavará, en concreto, los 5.593 metros que separan la futura estación de Comillas de Conde de Casal, a un ritmo medio de 15 metros diarios, unos 500 al mes.

"Para agilizar la ampliación de la Línea 11 de Metro, frente a los 50 metros al mes que se conseguía con el método tradicional, Mayrit nos garantiza un avance de medio kilómetro", ha señalado Díaz Ayuso. El método tradicional se sigue utilizando dentro de Comillas pero en otra dirección, hacia plaza Elíptica.

Además, ha subrayado que esta ampliación de línea será "la gran diagonal" de Madrid, con más de 33 kilómetros y 20 estaciones que "va a conectar todas las líneas de Metro" y va a enlazar puntos estratégicos de la ciudad como la estación de Atocha, el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas o Valdebebas, y por ende llegando también al circuito de Fórmula 1 en Ifema Madrid beneficiando "de manera directa a 900.000 madrileños".

Este tramo permitirá incorporar cinco nuevas estaciones: dos de nueva construcción, en Comillas y Madrid Río, y tres de enlace en Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Todas ellas contarán con accesos equipados con escaleras fijas y mecánicas y serán completamente accesibles gracias a la instalación de ascensores y, al menos, un itinerario adaptado que conectará el exterior con los trenes.

En la ejecución de esta infraestructura participarán 300 operarios, que trabajarán los siete días de la semana en turnos continuos para maximizar el ritmo de avance, ha señalado la dirigente regional.

La tuneladora solo se detendrá para sustituir piezas desgastadas, mientras instala anillos formados por siete dovelas que refuerzan el túnel a medida que progresa.

Para la construcción de este tramo serán necesarias 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón, así como la colocación de más de 25.000 dovelas, cuya producción se inició en septiembre de 2025 en una fábrica creada específicamente para este fin.

El Ejecutivo autonómico destinará más de 739 millones de euros a este proyecto, que supone el primer paso de una ampliación más ambiciosa de la Línea 11, que alcanzará los 33 kilómetros y conectará Cuatro Vientos con Valdebebas.

Del total de la inversión, 586 millones se dedicarán a la ejecución del túnel y de las cinco estaciones, tras el incremento de 53,7 millones autorizado esta semana por el Consejo de Gobierno.

Esta prolongación incorpora, entre otras actuaciones, medidas orientadas a reducir el impacto ambiental de las obras, atendiendo a las peticiones de asociaciones y entidades implicadas. Entre otras, se recoge la restauración de jardines y parques o intervenciones compensatorias en áreas verdes próximas al ámbito de los trabajos.

70 PROFESIONALES PARA EL MONTAJE DE MAYRIT

Para la puesta en marcha de Mayrit, una tuneladora de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso, ha sido necesario el trabajo de 70 profesionales, entre ellos soldadores y técnicos especializados en la preparación de la cabeza de corte.

Esta máquina, la primera de su tipo empleada en ampliaciones de Metro en los últimos 15 años, ha sido fabricada durante 20 meses en la ciudad alemana de Schwanau, referente internacional en tecnología de excavación subterránea, y diseñada específicamente para adaptarse a las condiciones geológicas del terreno madrileño.

La rueda de corte incorpora 54 discos o rippers que permiten una perforación uniforme, junto a 172 picas que erosionan el terreno y 24 rastreles encargados de retirar el material. Este se evacua posteriormente mediante una cinta transportadora de seis kilómetros de longitud.

El ensamblaje se ha llevado a cabo a 29 metros de profundidad, donde se situarán las futuras vías de la línea. Su traslado hasta Madrid ha requerido una compleja operación logística de más de 2.000 kilómetros por tierra y mar.