Treintena de locales pegan en baños información sobre violencia sexual y llaman a hombres a que no sean cómplices

Publicado 04/03/2019 19:19:19 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 locales de ocio nocturno se han adherido a la campaña del Ayuntamiento 'No es no. Madrid libre de violencias machistas' con una pegatina con ya la reconocible boca en las puertas de los establecimientos; con dípticos con información y tarjetas con los teléfonos de los recursos municipales de atención a víctimas de violencia sexual; con la formación de su personal en detección y atención en violencias machistas y con pegatinas en los baños de hombres y mujeres, también en inglés, sobre los tipos de violencia sexual junto a un llamamiento a la responsabilidad de los hombres sobre sus conductas y su complicidad con actitudes machistas de acoso o agresión.

Los locales adheridos al protocolo contra la violencia sexual son Kapital, Clamores, Casa Patas, Costello Club, Wurlitzer Ballroom, Fulanita de tal, Gruta 77, Siroco, El Sol, El intruso, Café Berlín, Rock Palace, Café La Palma, Galileo Galilei, Búho Real, Dlro Live, Sueños Latinos, La Riviera, Velvet, Moondance, Sol y Sombra, La Cartuja, Samsara, Manamá, Larios Café, The Irish Rover, Moby Dick y Areia.

El compromiso de las salas con su adhesión al protocolo de actuación implica también el ejercicio del servicio de admisión para aquellas situaciones en que se den conductas molestas de manera repetida, tales como acosos verbales o persecuciones.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha resaltado la importancia de avanzar en la concienciación de que las violencias machistas no se producen únicamente en espacios privados. "Por eso no es violencia doméstica", ha lanzado en un mensaje a aquellos que tratan de limitar el alcance de estas agresiones y abusos.

Las violencias machistas "suceden en las calles, en los portales, en los bares" y este protocolo trata de prevenirlas y actuar ante ellas siguiendo las directrices del Convenio de Estambul, como ya se hizo con los puntos violeta de las fiestas y después en los festivales.

"NI AGRESORES NI CÓMPLICES"

Ahora le toca el turno a las salas de ocio nocturno, a quienes ha agradecido la participación en este protocolo que sirve para que las mujeres están protegidas en ellos y para que los hombres no sólo no ejerzan estas violencias machistas sino que tampoco sean cómplices de otros. "Ni agresores ni cómplices", ha resumido Maestre dado que las violencias machistas no sólo le afectan a ellas, también a ellos. Y todo para que las mujeres puedan "vivir el ocio con la misma libertad".

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha explicado que con la adhesión al protocolo se pone el broche a muchos meses de trabajo al tiempo que se dan pasos en la sensibilización y empoderamiento de las mujeres en el ocio nocturno.

Con él los trabajadores de estas salas reciben formación para detectar y actuar ante casos de violencia sexual, "la gran desconocida en las políticas públicas". "Si sucede algo en la sala, el personal sabe qué hacer. Es una nueva cultura clave para la prevención", ha subrayado.

El presidente de la asociación La Noche en Vivo, Daniel Marín Aznar, no ha ocultado su satisfacción por participar en este protocolo, que significa la unificación de los distintos existentes en las salas, con unas líneas de actuación claras cuando algún cliente "está molestando o haciendo cosas que no debería". El responsable de la sala Velvet, Alejandro Zamarro Boillos, ha asegurado que es un orgullo participar en esta iniciativa con la que cualquier persona "se siente más segura".

La Comisionada del Ocio del Ayuntamiento de Madrid, Concha García Herrera, ha agradecido desde la sala Larios la participación de los 28 locales destacando que donde se producen más casos de acoso y abuso es en estos espacios y que el 90 por ciento de las agresiones que se cometen en ellos se dirigen a las mujeres.

NO HAY QUE NORMALIZAR EL ACOSO Y SÍ SEÑALIZAR COMPLICIDADES

Se trata de poner el foco "en la no normalización de estas conductas", donde se enmarcan estas campañas de prevención, intervención e identificación del acoso y el abuso", y sí "señalar las complicidades entre hombres", además de dotar de herramientas a los profesionales para ayudar y proteger a las mujeres que se sienten violentadas. Y todo para "disfrutar del ocio en las mismas condiciones".

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha puesto sobre la mesa la importancia de que todos y todas tengan los mismos derechos y libertades en una ciudad que quiere seguir siendo referente en el ocio nocturno.