El Tren de Cervantes retoma este sábado su temporada para conocer la riqueza de la Alcalá natal del autor

El Tren de Cervantes comienza su XXIX temporada este sábado con una visita teatralizada a Alcalá de Henares. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tren de Cervantes retomará este sábado una nueva temporada para mostrar la riqueza cultural de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, a través de un viaje y una visita teatralizada con el autor de 'El Quijote' como gran protagonista.

La XXIX temporada del Tren de Cervantes, una apuesta por el turismo cultural de Renfe Cercanías Madrid en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá de Henares, se extenderá durante todos los sábados desde este día 11 hasta el 27 de junio.

Creado en 1997 y uno de los más veteranos de Renfe, esta iniciativa invita a conocer la ciudad natal de Cervantes a bordo de un tren de Cercanías especial sin paradas entre Atocha y Alcalá amenizado por actores caracterizados como personajes de la obra del escritor español más universal.

El recorrido por el patrimonio cultural de la ciudad es amenizado por estos mismos actores, que descubren la historia de esta ciudad de una forma amena y divertida. Entre otros enclaves, muestran la iglesia donde fue bautizado; la ciudad medieval con sus antiguos barrios judío, cristiano y musulmán; o la ciudad universitaria renacentista, la primera planificada como tal en el mundo y hoy Patrimonio de la Humanidad.

También el Colegio Mayor de San Ildefonso, sus patios y su Paraninfo, donde los reyes de España entregan cada año el Premio Cervantes; la Iglesia de Santa María, la Plaza de San Diego, la Plaza de Cervantes, la Plaza de los Santos Niños donde se sitúa la singular e histórica Catedral Magistral, la Calle Mayor, el Palacio Arzobispal, el Museo Arqueológico Regional o la Casa de la Entrevista.

En total, serán 12 sábados durante esta temporada en los que por 22 euros (16 euros para menores entre 7 y 11 años; menores de 6 años, gratis) se puede conocer a fondo la ciudad que fue cuna del autor del Quijote, Miguel de Cervantes.

En las 28 ediciones ya celebradas han pasado por el Tren de Cervantes cerca de 35.000 personas, 1.822 en el último año, superando así la ocupación de la edición anterior.

Los viajeros parten de la estación de Cercanías de Madrid-Atocha Clara Campoamor a las 10.36 para llegar a la de Alcalá de Henares a las 11.15 horas, excepto los sábados 25 de abril, 2 y 9 de mayo, que por obras en la estación de Atocha saldrán de la estación de Chamartín a las 11.00 y llegarán a las 11.25 horas a Alcalá.

El tren de vuelta sale de Alcalá de Henares a las 18.35 y llega a Atocha a las 19.14 horas, salvo los días 25 de abril, 2 y 9 de mayo, que parte a las 18.40 y llega a Chamartín a las 19.05 horas.