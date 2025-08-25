Tres Cantos habilitará una oficina de atención presencial para los afectados por el incendio

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, ofrece declaraciones a los medios durante su visita a la zona afectada por el incendio de Tres Cantos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tres habilitará en los próximos días una oficina de atención presencial para que los afectados por el incendio originado el pasado 11 de agosto en la localidad y en la que se centralizarán todos los trámites y se ayudará a resolver dudas.

El anuncio lo ha realizado el alcalde, Jesús Moreno, durante la visita que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha realizado a Tres Cantos para conocer de primera mano los trabajos de recuperación y trasladar su apoyo a los vecinos y ganaderos afectados, en la que también ha estado presente el alcalde Colmenar Viejo, Carlos Ibáñez.

"Esta oficina es una respuesta clara y cercana a una necesidad evidente: dar acompañamiento inmediato a cada vecino, estar en contacto directo con todos ellos y garantizar la máxima agilidad en todos los trámites, por lo que invito a todos los vecinos damnificados a que se inscriban", ha subrayado el regidor de Tres Cantos.

Ubicada en dependencias municipales, ofrecerá un servicio integral de asesoramiento administrativo y técnico, con horario de lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas, según ha explicado el Consistorio de la localidad.

Así, los damnificados por el incendio, que afectó a unas 2.000 hectáreas de terreno, más de 600 en el municipio, podrán recibir en ella información sobre las ayudas disponibles, resolver cuestiones relacionadas con seguros y contar con apoyo en la gestión de los distintos expedientes que se están habilitando a raíz del siniestro.

Además, se ha habilitado el teléfono fijo 912938052 y el móvil 673 60 33 17 y también está a disposición de los vecinos el correo electrónico saa.incendio@trescantos.es.

En un comunicado, el Ayuntamiento tricantino ha recalcado que con esta medida avanza en la aplicación del Protocolo de Ayuda a Afectados por el Incendio, activado desde el mismo 12 de agosto.

Desde entonces, se han coordinado trabajos de limpieza y recuperación en las zonas dañadas con más de 13 toneladas de materiales recogidos. También ha colaborado con compañías suministradoras como Iberdrola, Canal de Isabel II y Telefónica, que continúan trabajando en la reparación de acometidas, redes de luz y postes telefónicos.

"Seguimos trabajando en unas líneas de actuación muy claras: ayuda psicológica, gabinete pericial, tramitación y agilización de las licencias urbanísticas, resolución de incidencias de suministros, administración de alimentos y agua a animales, así como recogida de residuos y escombros", ha apuntado el alcalde.