El TSJM otorga una incapacidad permanente a una administrativa contable por Covid persistente

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Social Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 12, ha dictado una sentencia que reconoce la Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) a una trabajadora administrativa contable por Covid Persistente.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima la demanda de la afectada, defendida por el despacho Parrado Asesores, y revoca la resolución administrativa impugnada.

En su lugar, declara un grado de Incapacidad Permanente Absoluta con derecho a percibir una prestación del 100% de la base reguladora declarada de 2.697,85 euros mensuales, condenando al INSS a su abono desde la finalización del pago de la prestación de Incapacidad Temporal, sin perjuicio del régimen de revalorizaciones, complementos o incompatibilidades que sea preciso aplicar.

En un comunicado, el despacho destaca que se trata de "una enfermedad que confirma la merma en la capacidad operativa y funcional de muchos trabajadores, y que se está creando una importante jurisprudencia desde la pandemia".

En este caso, la trabajadora expuso el proceso el deterioro grave sufrido en su salud desde que contrajo la enfermedad en 2021. Los abogados lograron demostrar cómo las consecuencias de los diagnósticos reflejados en los informes médicos, respaldados por varios profesionales sanitarios, impedían llevar a cabo con rendimiento acciones propias de la profesión.

Además de las limitaciones físicas, también se denotó por los informes una dificultad notable en la secuencia atención/complejidad, con lo que el grado de concentración y percepción había sido mermado sobremanera desde que fue paciente Covid.

Por el desarrollo del Síndrome PostCovid, también se le han diagnosticado a la paciente síntomas de fibromialgia. A la gravedad de las patologías se le une el carácter crónico e irreversible de las mismas, lo que es fundamental para la interpretación de la normativa en este caso.

"Indiscutible incertidumbre que encontramos en este caso, dado que no consta en ninguno de los numerosos informes de especialistas que han tratado a la demandante que exista ningún tratamiento actual que pueda curar el síndrome post covid de predominio neurológico que padece la actora", afirmaba la sentencia.

Es muy novedosa la sentencia al relacionar directamente las enfermedades sufridas, con las consecuencias en la salud de la paciente y las tareas más habituales en su trabajo diario.

Los abogados de Parrado Asesores insistieron en que el deterioro cognitivo de la demandante impedía realizar las tareas más esenciales de la profesión de contable sino a costa de una excesiva tolerancia empresarial, escenario, claro está, absolutamente descartado por la jurisprudencia.

"Tal deterioro cognitivo le incapacita para la realización de labores de exigencia intelectual, por lo que, a efectos de poder discernir sobre el grado de Absoluta, procedería entrar a valorar la capacidad física que pueda conservar", concluía antes de otorgar la Incapacidad Permanente Absoluta.