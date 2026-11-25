El túnel del Paseo Verde del Suroeste que sotierra la A-5 queda cubierto y completa el enlace con la M-30 - EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El túnel del Paseo Verde del Suroeste que sotierra la A-5 quedará cubierto la madrugada de este jueves con la colocación de las últimas vigas y se completará el enlace con la M-30, según ha anunciado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"Los trabajos de soteranamiento de la A-5 y, por tanto, la ejecución del Paseo Verde del Sureste continúan los plazos y el calendario establecido", ha indicado el delegado, que ha recordado que la circulación por la A-5 soterrada se abrirá el 23 de diciembre.

Desde el pasado día 10 de noviembre, cuando se cortó por completo la A-5, se trabaja para colocar 128 vigas de 30 metros de longitud (de un total de 142) en los 172 metros de distancia que separan los túneles de la autovía con los de Calle 30 para su unión.

"Esta noche ya quedará cerrado el túnel en su totalidad con la instalación de las ocho vigas que quedan por instalar", ha explicado Carabante durante una visita a las obras, en las que trabaja un equipo de unas 400 personas. De esta forma, quedará completamente cerrada toda la superficie del túnel.

Una vez colocadas las vigas, comenzará un trabajo manual para el sellado de aproximadamente 4.200 metros de juntas entre vigas para garantizar la estanqueidad del túnel y completar su protección. Sobre este conjunto se ejecutará después la losa de compresión, que requerirá alrededor de 1.000 metros cúbicos de hormigón para unir estructuralmente la cubierta. La operación concluirá con la impermeabilización superior, destinada a proteger toda la conexión frente a posibles filtraciones.

Para ello, se ha llevado a cabo la retirada del pavimento y la excavación completa de la rampa existente en la futura calzada sur (en sentido entrada de Madrid), donde ha sido necesario extraer y transportar aproximadamente 7.000 metros cúbicos de tierras hasta alcanzar la rasante definitiva del túnel.

En este espacio también se ha completado losa inferior del entronque, el drenaje y la ejecución del murete y las paredes laterales con vitrex. Además, se ha iniciado, además, el muro de separación entre túneles.

"Ahora se están llevando a cabo trabajos de colocación del hormigón, colocación también del sellado en estas juntas y por supuesto a lo largo de todo el tramo también la instalación de la señalización interna y del propio aglomerado", ha indicado el delegado.

Durante los próximos días se terminará de instalar la iluminación de la galería, se acometerá el sellado de las vigas prefabricadas, el aglomerado de losa superior sobre estos elementos y concluirá con la aplicación de la pintura para toda la señalización horizontal.

INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES CON CALLE 30

La última operación antes de abrir el túnel será la de integrar las instalaciones con Calle 30. Esta fase implica realizar pruebas de cada equipo y cada sistema. Después se realizarán ensayos de integración para comprobar qué iluminación, cámaras, comunicaciones, protección contra incendios, puntos de emergencia y equipos de control funcionan de manera coordinada con el resto del túnel.

"Son sistemas muy complejos de gestión del tráfico y tienen que estar bien integrados y deben funcionar bien para garantizar la seguridad", ha explicado el delegado, que ha remarcado que "el problema más crítico" desde el punto de vista técnico es la integración del sistema de ventilación extracción de los humos. "Son sistemas que se tienen que integrar bajo una única plataforma de gestión, de un único mando, que es Calle 30", ha indicado.

La previsión del Ayuntamiento es abrir al tráfico la A-5 soterrada el próximo 23 de diciembre. Desde el 10 de noviembre está cerrada a la circulación para poder acometer los trabajos necesarios, lo que ha generado molestias a los vecinos de la zona y usuarios de la vía. En cualquier caso, Carabante ha subrayado que los madrileños han utilizado de manera "muy mayoritaria" y eso ha hecho que "los problemas de congestión no fueran tan importantes, aunque desde luego no podemos negar que lo han sido".

"En todo caso, ya quedan apenas cuatro semanas para que esto pueda ser una realidad y, por tanto, yo creo que ya merecen la pena esas perjuicios y molestias que se están ocasionando", ha remarcado.