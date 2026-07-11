Twenty One Pilots, Kings of Leon y Pixies reúnen a más de 53.000 personas en el tercer día de Mad Cool

Público durante la actuación de la banda Wolf Alice en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Mad Cool cumple diez años y vuelve a reunir durante varios días a algunos de los principales artistas naciona - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Halsey o Interpol, entre otros, han protagonizado el tercer día dle Mad Cool Festival 2026, que celebra este año su décimo aniversario y que, ante 53.000 personas en el recinto Iberdrola Music del distrito madrileño de Villaverde, sigue "consolidándose como un éxito".

El duo estadounidense Twenty One Pilots tomaron el escenario para demostrar por qué cuentan con uno de los directos más potentes de la escena actual. Tyler Joseph y Josh Dun hicieron un alarde de energía, emoción y una puesta en escena capaz de conectar de inmediato con el público con temas como 'Stressed Out' o 'Ride'.

Otro de los momentos más destacados fue la actuación de Kings of Leon, que desplegó un repertorio cargado de himnos, con las guitarras en primer plano y una intensidad sostenida de principio a fin con la que volvieron a demostrar su experiencia sobre el escenario con un 'setlist' pensado para un gran festival.

En una edición en la que Mad Cool cumple diez años, Pixies también celebró sus 40 años sobre los escenarios con un concierto a la altura de su legado. Black Francis y los suyos firmaron una actuación que fue creciendo en intensidad hasta culminar con clásicos como 'Where Is My Mind?' e 'Into the White'.

Halsey fue la encargada de inaugurar el escenario principal con una propuesta de pop oscuro, emocional y visceral. Lejos de seguir un formato convencional, la artista construyó una actuación marcada por el movimiento, la intensidad y una entrega absoluta ante el público con temas como 'Nightmare' o 'Colors'.

Por su parte, Interpol desplegó el sonido post-punk que ha definido su trayectoria. Paul Banks volvió a demostrar que no hacen falta grandes artificios para dominar un escenario con una actuación "sobria, elegante y cargada de tensión", según ha destacado la organización del festival en un comunicado.

A Perfect Circle hicieron alarde de uno de los directos más singulares de la jornada; mientras que Sigrid y Holly Humberstone llevaron después el escenario hacia terrenos más pop. La artista noruega regresó a Mad Cool con un espectáculo más sólido y evolucionado, mientras que Holly Humberstone acompañó el atardecer con su 'bedroom pop' íntimo y emocional.

The Loop by Iberdrola propuso durante la jornada un recorrido por distintas vertientes de la electrónica. Mientras que Polo & Pan destacaron con una puesta en escena extravagante y un directo pensado para hacer bailar al público; Bunt, Swimming Paul y Maesic llevaron al escenario formatos menos convencionales y representativos de una nueva generación dentro del género.

GANADORES DE MAD COOL TALENT BY VIBRA MAHOU

Los ganadores de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, Tape Visitors y Los Blody, inauguraron con fuerza la actividad en los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva. La diversidad y la calidad volvieron a definir su programación, con actuaciones de Midnight Generation, Karen Dió, Cliffords, Rio Kosta, My First Time y los argentinos Usted Señalemelo.

El cierre corrió a cargo de Babylon, también ganadores de Mad Cool Talent, que llevaron el punk de la sierra de Madrid al escenario y pusieron el broche final a la jornada.

Esta tercera jornada del festival de muestra que Mad Cool Festival se convierte en un referente musical y cultural en Madrid, atrayendo a público nacional e internacional. Un 'hub' en el que la creatividad, el arte y la diversidad son los auténticos cabezas de cartel.

Este sábado Mad Cool Festival 2026 pondrá broche final a su décima edición con una programación de primer nivel encabezada por Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrne, The Black Crowes y muchos más.