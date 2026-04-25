La UAH hará una auditoría de sus infraestructuras para acometer mejoras: "Una gotera no es ninguna broma"

El nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Carmelo García, en una entrevista con Europa Press. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

ALCALÁ DE HENARES, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) realizará una auditoría de todas sus infraestructuras, especialmente en los edificios históricos, para detectar los problemas existentes y poder acometer las mejoras necesarias.

Lo ha avanzado el nuevo rector, Carmelo García, en una entrevista concedida a Europa Press tras tomar posesión esta semana. En su discurso, indicó que una de sus prioridades será el arreglo de las infraestructuras docentes y de investigación en "estado precario"

Uno de los puntos de su programa como candidato era estudiar el estado de los equipamientos y las instalaciones del centro universitario, así como el mantenimiento de sus edificios. Su objetivo es elaborar un plan director para cada edificio de la UAH.

"Tenemos claras las actuaciones importantes que hay que realizar, pero dentro de cada uno de los edificios hay que atender, por ejemplo, el tema de goteras, que en edificios históricos no es ninguna broma", ha remarcado García.

En este sentido, ha recordado que la UAH "ha pasado por un periodo de escasez de medios", lo que ha afectado a las infraestructuras, que "necesitan una mejora fundamental". También buscarán soluciones a "las pequeñas cosas que complican el día a día" de los estudiantes, del Personal Docente e Investigador (PDI) y a los trabajadores.

"Yo doy siempre prioridad a las infraestructuras de docencia y de investigación, que son las que nos permiten realizar nuestra función, pero, además, las que también dan calidad de vida a los que trabajan en la casa. Tenemos que acometer proyectos urgentes en el campus externo. Hay infraestructuras docentes que requiere una intervención inmediata", ha detallado.

EL COSTE ECONÓMICO DEL MANTENIMIENTO

El nuevo rector también ha apuntado que realizarán mejoras en los edificios de la manzana cisneriana y de la parte patrimonial y que pondrán el foco en el mantenimiento de las infraestructuras ya que "son una riqueza para todos".

"Pero el coste económico lo soportamos nosotros. Tenemos algunas construcciones que están ahora rehabilitándose como la cárcel y el teatro de La Galera, que esperamos primero rescatar, consolidar y posteriormente buscar un uso", ha explicado.

El edificio de la Galera fue una cárcel de mujeres entre 1866 y 1978. Levantado sobre un antiguo convento de Carmelitas Descalzos, quedó abandonado bajo la propiedad de la Universidad de Alcalá. Progresivamente fue deteriorándose hasta el hundimiento de su cubierta. El año pasado, el centro universitario adjudicó las obras de consolidación por 1,8 millones de euros.

OBRAS EN EL CAMPUS DE GUADALAJARA

La UAH cuenta con tres campus universitarios: el Histórico y Científico-Tecnológico en Alcalá de Henares y el de Guadalajara. Este último se encuentra en fase final de construcción para convertir a la localidad en "una ciudad universitaria" y albergar nuevas titulaciones, como Derecho o ingenierías relacionadas con las nuevas tecnologías.

Sobre las obras del nuevo campus de Las Cristinas, el rector espera que a finales de este año finalice la rehabilitación total del complejo. Posteriormente, habrá instalaciones universitarias y un aulario. "Yo creo que pronto podremos iniciar la docencia, con ampliación de nuevas titulaciones", ha subrayado.

Asimismo, García ha destacado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado la posibilidad de aportar financiación a esta instalación para que se curse el grado de Derecho, a lo que se añadiría a otras ingenierías como las industriales con especialidad en logística.