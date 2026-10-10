El último quiosco que cerró en Conde de Casal por las obras reclama a Ayuso "una solución": "Es su responsabilidad"

Archivo - Archivo.- Obras del intercambiador de Conde de Casal - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jonathan Hutnik, hijo del propietario del quiosco 'El Trébol de la Suerte', el último que resistía en la zona de Conde de Casal por las obras del intercambiador y la ampliación de la Línea 11, ha reclamado a la Comunidad que asuma su "responsabilidad" y le ofrezca soluciones tras haber tenido que cerrar el negocio hace casi un año.

Su caso ha llegado este viernes a la Comisión de Vivienda de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la mano del Grupo Socialista en la Asamblea, con una iniciativa defendida por la diputada Isabel Cadórniga sobre las ayudas de la Comunidad a los comercios afectados por las obras.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara vallecana, Hutnik ha explicado el caso del quiosco familiar, ubicado en la calle Doctor Esquerdo 171, frente a la plaza de Conde de Casal, y que cerró sus puertas en noviembre de 2025.

Según ha explicado, la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió con su padre, Simón, a buscar una solución para resolver los problemas generados a los comerciantes de la zona por las obras. "Llevamos once meses esperando", ha denunciado, sin que hasta el momento nadie de la Comunidad se haya puesto en contacto con él.

"Me dejaron sin trabajo, me dejaron sin nada", ha lamentado Hutnik, que ha subrayado que su familia "merece una indemnización en condiciones" y "un respecto" y ha exhortado a la Administración regional a hacerse cargo de los perjuicios causados a su familia.

El negocio tuvo que cerrar sus puertas el 39 de noviembre de 2025 al haber quedado "encapsulado" por las obras y a pesar de ello, según ha denunciado, tuvieron que pagar el canon el pasado año.

"Vuelvo a pedir enfatizadamente que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene mi número de teléfono porque me llamó, que me vuelva a llamar y me citen a una reunión para resolver los problemas que generaron", ha subrayado.

Durante su intervención en la Comisión, el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, ha recordado que el Gobierno regional ofrece este año ayudas a los comercios del entorno de Conde de Casal afectados por las obras de hasta 7.200 euros, un 43% más respecto a ediciones anteriores.

"También se incluyeron otros beneficios como alquileres, cuotas hipotecarias, seguros vinculados al local y cuotas de autónomos", ha indicado Núñez, que ha resaltado que también se amplió el radio de afección de 50 metros a 250 metros y se han incorporado nuevos conceptos subvencionables.

"También está incluida en estos beneficios la tasa de ocupación, que es el canon que tienen que pagar estos establecimientos al ayuntamiento por ocupar la vía pública", ha indicado, y se ha sustituido la convocatoria cerrada por un sistema abierto de modo que "en cualquier momento se puede presentar cualquier tipo de solicitud para reclamar estas ayudas".

Además, ha indicado que, además de reunirse con los afectados, la Comunidad ha reparado el quiosco. "Los daños que nos han trasladado en los distintos correos y reuniones, en distintos momentos, la gente de reparación ha quedado con ellos en distintos momentos por la tarde para no perjudicar el tránsito ni la actividad comercial", ha explicado.

Frente a ello, Hutnik ha denunciado que su familia tuvo que pagar el canón el pasado año a pesar de estar cerrado y ha criticado que si bien se han reparado algunos de los daños, en otros casos no ha sido así o se han demorado hasta "dos años" en hacerlo. Además, ha censurado que se quiera "conformar" a los afectados con 7.200 euros de ayuda, que en su caso, además, ni siquiera pueden pedir porque ya habían cerrado.

En esta línea, ha insistido en que la Comunidad debe hacerse responsable de la situación que ha generado. "La presidenta de la Comunidad de Madrid se comprometió a tomarse unos días para darnos soluciones. La única solución que dio fue que me llamen a mí del SEPE. No sé para qué, insisto, porque el SEPE lamentablemente no me puede dar un trabajo", ha zanjado Hutnik, que ha remarcado que su teléfono "está abierto 24 horas" para solucionar el problema.

EL PSOE ACUSA A LA COMUNIDAD DE HABER "ARRUINADO" EL NEGOCIO

Por su parte, la diputada socialista ha recriminado al Gobierno regional haber "arruinado" este negocio familiar, que tuvo que cerrar al ser "imposible el acceso". "Ellos habían invertido más de 50.000 euros para adecuar el kiosco a las exigencias de homologación. Cumplieron, invirtieron y trabajaron, pero después llegaron las vallas, las chapas, la pérdida de visibilidad y las dificultades de acceso", ha expuesto.

Una "aberración", ha dicho, ante la que la Administración regional no ofreció respuestas alternativas, como un cambio de ubicación a otro quiosco que no estaba ocupado.

Además, ha afeado a la Administración regional que diseñe infraestructuras "para el escaparate mediático" como una ampliación de la Línea 11 hasta Valdebebas en la que se destinarán millones de euros.