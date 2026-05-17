El último Scalextric seguirá en pie, con Abroñigal como oportunidad y un plan municipal tachado de "tirita" por vecinos

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzó el pasado miércoles que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto "novedoso" para transf - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El último Scalextric de Madrid, el de Puente de Vallecas, seguirá en pie, por el momento, a menos que la operación Abroñigal salga adelante más adelante y dé una "opción" a esta herida urbana entre dos distritos.

Mientras tanto seguirá sumando años a los más de 50 que ya tiene, ahora de la mano de un plan presentado por el Ayuntamiento de Madrid, con peatonalizaciones de calles aledañas, un jardín vertical y la llegada de un equipamiento para la ciudadanía, quizás una sala de ensayos, aunque la vecindad del entorno lo tiene claro, no es más que "una tirita", un "parche".

Derribarlo es una reclamación ya histórica entre los vecinos de Puente y Retiro, que vieron una luz al final del túnel en 2021, cuando el Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad una proposición presentada por Más Madrid con la que la Corporación liderada por José Luis Martínez-Almeida instaba a iniciar estudios y los trámites preliminares antes del final del mandato para hacer desaparecer el Scalextric vallecano.

Querían que corriera la misma suerte que el de Santa María de la Cabeza, con José María Álvarez del Manzano como alcalde, el de Cuatro Caminos con Alberto Ruiz-Gallardón, y recientemente los de Joaquín Costa y Pedro Bosch, ya con Almeida al frente del Ayuntamiento.

Un año después de esa proposición en Cibeles, ya en 2022, las Juntas Municipales de Puente y Retiro aprobaron, también por unanimidad, instar al Gobierno municipal a que comenzase la tramitación necesaria preliminar a las obras del desmantelamiento del puente elevado.

Sin embargo, un jarro de agua fría cayó sobre las expectativas vecinales cuando la entonces y actual delegada de Obras, Paloma García Romero, quiso poner 'los pies en el suelo' y en una entrevista con Europa Press defendió que "no compensa para nada" el desmontaje del Scalextric porque "los coches ocuparían todo el espacio público", sumado al gran desembolso económico.

VALLECAS ABIERTO

Ese es el argumento que ha venido defendiendo en primera persona el alcalde Almeida, los 300.000 vehículos que a diario circulan por el puente y que, de desaparecer, someterían hasta la estrangulación a las calles de Vallecas, el mismo argumento que le dio al cantante Ramoncín, vallecano de adopción, cuando le pidió "que tire el Scalextric ya".

Esta misma semana presentaba su solución para el puente, 'Vallecas Abierto', con un jardín vertical de 700 metros que conseguirá reducir los niveles sonoros del Scalextric, un equipamiento municipal bajo el puente en su extremo norte, por ejemplo, una sala de ensayo para la juventud de la zona como "buena alternativa" en una zona en la que el peatón ganará más de 3.600 metros y que servirá de encrucijada para cinco itinerarios peatonales y la peatonalización de calles vecinas como Monte Olivetti.

Martínez-Almeida lo ha defendido como un "proyecto real y posible" ante una "reivindicación largamente ansiada" por la vecindad sobre un entorno "fuertemente degradado". Las obras durarán unos dos años, para acabar en 2028, y su presupuesto alcanza los 11,5 millones de euros en una iniciativa entre Calle 30 y el área de Obras y Equipamientos.

"¿DESCARTADO EL SOTERRAMIENTO? TENEMOS UNA OPCIÓN CON ABROÑIGAL"

'Vallecas Abierto' "es lo que en este momento se puede hacer". "Es lo que tenemos la capacidad de poder hacer y los que reclaman que se haga el soterramiento tendrán que explicar por dónde van a circular esos 300 vehículos, por qué calles de Puente de Vallecas y Retiro, que se colapsarían", ha insistido el alcalde, con la vista puesta en la izquierda.

"¿Está descartado el soterramiento? Tenemos una opción con Abroñigal. Ahí es donde tenemos que ver las posibilidades reales que tenemos con un desarrollo urbanístico que nos va a generar oportunidades a todo el sur de la ciudad, que sin duda va a ser un elemento catalizador para Puente de Vallecas y que nos permitirá en ese momento poder tomar decisiones", ha apostillado para dejar la puerta abierta a esa posibilidad.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido al alcalde que los "cuatro brochazos" y la "tremenda chapuza" que ha anunciado para el Scalextric de Vallecas no cierra "la herida" de los vecinos de este entorno, que "llevan décadas soportando a diario los tubos de escape de 300.000 coches", para insistir en que la solución pasa por su derribo.

En la misma línea ha ido la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ha tachado de "actuación cosmética" al considerar que "no resuelve el problema de fondo porque el Scalextric sigue partiendo los barrios, generando ruido y degradando el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos".

Los más críticos han sido los vecinos. La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas ven una "tomadura de pelo" y un "despilfarro absurdo" el proyecto 'Vallecas Abierto' y siguen reclamando "pasos firmes" hacia el desmantelamiento definitivo de la infraestructura.

Es una demanda respaldada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), entidad que considera que "carece de sentido" gastar 11,5 millones de euros en una operación que tiene "mucho de cosmético y poco de mejora real" de la calidad de vida de los vecinos, "que padecen a diario malos humos, ruidos y la fealdad de la frontera que representa el paso elevado".

Mientras el Scalextric de Vallecas seguirá marcado el skyline madrileño, apareciendo en el imaginario colectivo, en sus películas --protagonista involuntario en 'Abre los ojos' de Amenábar; 'El día de la bestia', de Álex de la Iglesia; 'El Bola', de Achero Mañas o 'Historias del Kronen', de Montxo Armendáriz-- a la espera de encontrar la solución definitiva.