Unidas Podemos explorará cualquier vía "para conseguir parar el atropello a Telemadrid"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha asegurado que su partido explorará "cualquier posibilidad" de parar "este atropello a Telemadrid" que considera que es "una vuelta de tuerca más para "convertir la televisión y la radio pública en un instrumento de propaganda".

En una entrevista concedida a Europa Press, Alonso ha avanzado que, ante la modificación de la Ley de Telemadrid que ha registrado el PP por el procedimiento de vía única y a la que la Mesa de la Asamblea ha dado el visto bueno para que se debata en el Pleno, van a explorar "cualquier posibilidad" para que no salga adelante.

A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere convertir al ente público en "su instrumento de propaganda". "No me cabe la menor duda de que lo hacen ahora para poder tener dos años hasta las próximas elecciones en los que estar utilizando a la televisión pública para extender sus bulos y su propaganda", ha vaticinado.

No obstante, la portavoz de Unidas Podemos considera que el hecho de que esta sea la primera normativa que presenta el PP no es para contentar a Vox, sino para contentarse a sí misma Ayuso, porque "ella no quiere cerrar Telemadrid, lo que quiere es utilizarlo como un instrumento a su servicio, con su guerra personal contra el Gobierno de España".