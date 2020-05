Unidas Podemos tacha de "vergüenza" el acto de Ifema y reprocha que no se respetaran las medidas de seguridad

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha afirmado este viernes que el acto oficial de apagado del hospital temporal de Ifema que ha montado hoy el Gobierno regional le ha dado "mucha vergüenza" y les ha reprochado que en el mismo no se respetaran las medidas de seguridad contra la propagación del coronavirus.

"Hoy hemos asistido al acto de clausura del hospital provisional de Ifema. Creíamos que era importante estar para reconocer el trabajo de los sanitarios, pero lo que nos hemos encontrado ha sido un acto masivo de campaña del Partido Popular. Si Ifema ha sido símbolo de la lucha contra el Covid-19 por su rigurosa seguridad y el gran trabajo de los profesionales, hoy el Gobierno de la Comunidad ha decidido saltarse todas las recomendaciones sanitarias", ha dicho el Grupo en redes sociales.

En un hilo en Twitter, Morano ha señalado que no recuerdo "haber sentido tanta vergüenza nunca en un acto de propaganda mientras se planea despedir a miles de profesionales". "Creíamos que era importante estar para reconocer el trabajo de los sanitarios, pero nos hemos encontrado una aglomeración de personas sin cumplir las mínimas condiciones y una foto de familia del Gobierno que no respetaba las distancias de seguridad", ha escrito.

El parlamentario de Unidas Podemos ha señalado que los propios profesionales han gritado a la presidenta "Vergüenza, vergüenza y que defienda la Sanidad Pública" mientras ella "se ha alejado de ellos para hacer propaganda".

"Nos hemos ido del Ifema con un sabor amargo, no solo por el espectáculo montado por el PP si no porque seguimos sin saber si van a rescindir los contratos de los más de 10.000 sanitarios mientras todavía seguimos teniendo muchas necesidades en Atención Primaria, residencias y hospitales, donde seguimos teniendo una gran necesidad de personal. A estos héroes que se les homenajea luego se les despide. Yo como representante de los madrileños me he sentido abochornado y creo que la Sanidad no se merecen esto", ha concluido.