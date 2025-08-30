Universitarios madrileños con pocos recursos económicos reciben una beca de 750 euros y orientación

La Fundación La Caixa ofrece estas ayudas de las que se han beneficiado 255 personas en cinco años en España

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hace un par de meses ya que Mireya Almeida se graduó como bióloga. Su expediente académico, de 7,93, y los cuatro años que tardó en terminar la carrera, sin repetir ningún curso, reflejan las capacidades y dedicación de la joven de 22 años nacida en Fuenlabrada. Una combinación que pudo explotar desde el primer momento, cuando comenzó el primer curso en 2021, gracias a la beca de 600 euros mensuales (que luego aumentaron hasta 750) y a la orientación profesional que cada año ofrece la Fundación La Caixa a estudiantes con recursos económicos limitados.

Almeida fue una de las elegidas para formar parte de este programa el primer año que se puso en marcha. En su caso, con unos padres trabajadores que tienen sueldos cercanos al salario mínimo interprofesional, hubiera sido impensable acceder a cualquier grado sin tener que trabajar simultáneamente.

"Tener la beca me ha permitido poder estudiar sin pedir dinero a mis padres y poder comprar el material necesario durante estos cuatro años. Además, los meses que hacía falta, incluso aportaba en casa", relata la joven fuenlabreña, que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde el precio del grado de Biología por curso en primera matrícula es de 1.241 euros.

Ella es una de los 255 jóvenes españoles que han recibido esta ayuda desde que se puso en marcha en 2021. Para acceder a la beca y mantenerla durante todo el grado son imprescindibles dos requisitos: obtener unos resultados académicos de notable para arriba y pertenecer a una familia con escasos recursos económicos.

Respecto al primer ítem, las notas, Almeida cuenta que tenía que mantener una media cercana al ocho en todas las asignaturas para seguir recibiéndola curso tras curso. "Es una presión añadida, porque supone una ayuda muy grande y la idea de perderla te hacía sentir vulnerable. No te podías relajar", recuerda.

En cuanto al segundo, los solicitantes deben estar en el umbral 1 de renta familiar establecido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que recoge cuantías de ingresos máximos variables en función de los miembros de la familia. Así, en una familia de tres personas, por ejemplo, el límite se fija en 17.685 euros, mientras que en una de cinco, en 25.644.

Además, se realiza un proceso de selección dividido en dos fases. En la primera, se elige a los estudiantes con mejor nota de expediente de Bachillerato o de ciclo formativo de grado superior. Posteriormente, en la segunda, se realiza una entrevista personal ante un comité de evaluación externo que elige a los alumnos con mayores méritos y capacidades según criterios de "potencial, motivación e impacto transformador de la beca", según detallan desde la Fundación La Caixa.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN

Más allá de la cuantía económica, la beca ofrece orientación académica y un programa de formación en habilidades transversales, así como dotaciones complementarias para estancias internacionales o cursos de idiomas.

Así, una vez al mes se realiza una reunión con alguno de los orientadores para hacer seguimiento de cómo está yendo el curso y para prestar ayuda a los becados, en caso de necesitarla, según detalla Almeida.

Aunque se inscribió en Biología a regañadientes, ya que su idea era entrar en Medicina, los cuatro años de carrera le han servido a Almeida para decidir que quiere acceder en el cuerpo de Policía Nacional. Así que este curso empezará estudiando las oposiciones para, una vez aprobadas, promocionar y terminar como policía científica.