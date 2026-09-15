Usuarios de Metro de Madrid con bicicleta podrán viajar gratis en la Semana de la Movilidad

Archivo - Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid, en la estación de Legazpi, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todos', con una amplia programación en la que destaca la facilidad para acceder de manera gratuita a Metro de Madrid con bicicleta.

El objetivo es acercar a los ciudadanos los servicios de transporte público, las nuevas tecnologías y los proyectos que marcarán los desplazamientos del futuro. Durante siete días, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras desarrollará actividades en distintos puntos de la región, dirigidas tanto a profesionales y empresas como al conjunto de los madrileños, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En este sentido incluirá jornadas técnicas, demostraciones, exposiciones, iniciativas de seguridad vial y para descubrir de primera mano las nuevas formas de desplazamiento. Para ello, habrá una unidad móvil que recorrerá distintos municipios.

Los visitantes podrán encontrar en ella un espacio de información sobre movilidad eficiente, contenidos divulgativos, un taller de puesta a punto de bicicletas y patinetes y propuestas para conocer los riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas durante la conducción.

Contará, además, con gafas virtuales, circuitos guiados por especialistas y un módulo inmersivo de realidad virtual con simulación de vuelo. Durante la semana estará presente en localidades como San Agustín de Guadalix, Móstoles, Torrelaguna, Alcalá de Henares, Pozuelo y Tres Cantos.

GRATUIDAD EN METRO SI VIAJAS EN BICICLETA

Por su parte, Metro contará con la participación de Miguel Indurain, ganador de cinco Tours de Francia consecutivos y dos Giros de Italia, en una iniciativa que unirá deporte y transporte público. Su presencia servirá para mostrar las posibilidades de combinar la bicicleta y el suburbano en los desplazamientos cotidianos.

Para promover el uso de este vehículo, el viernes, sábado y domingo el metropolitano facilitará el acceso gratuito a los usuarios que viajen con bicicleta en toda la red.

Además, la Universidad Rey Juan Carlos, junto con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, organizará la segunda edición de Bici Connection, un recorrido ciclista que conecta los campus universitarios de estos tres municipios. La iniciativa permitirá dar a conocer itinerarios ciclistas seguros y promover el uso de este medio en los desplazamientos habituales.

DEL AUTOBÚS HISTÓRICO A LA MOVILIDAD DEL FUTURO

La agenda ofrecerá también una mirada a la evolución del transporte por carretera con la exposición 'El transporte en autobús desde 1928 a 2026', que reunirá en Alcobendas tres autobuses clásicos y dos actuales de Casado Montes SL, además de dos unidades históricas de la EMT.

La muestra permitirá recorrer casi un siglo de historia y conocer los avances tecnológicos experimentados por este medio. Asimismo, una caravana de vehículos de hidrógeno recorrerá distintos puntos de producción y repostaje de la región. Participarán autobuses, turismos y vehículos pesados para mostrar las posibilidades de esta tecnología aplicada a la movilidad y su funcionamiento en condiciones reales.

A ellos se sumarán otros procedentes de distintas comunidades autónomas que llegarán hasta la capital utilizando únicamente este combustible. El itinerario conectará de manera simbólica algunas de las principales instalaciones vinculadas al hidrógeno, entre ellas las hidrolineras de Algete, Coslada, Torrejón de Ardoz y Manoteras, así como plantas de producción como Arroyo Culebro o la del Canal de Isabel II.

Con estas actividades, la Comunidad de Madrid acercará a los ciudadanos la evolución y las nuevas soluciones de movilidad, desde los medios tradicionales hasta las últimas tecnologías, junto con las medidas destinadas a mejorar la seguridad y facilitar los desplazamientos por toda la región.