Varios policías heridos y cuatro detenidos por altercados en Sol tras el desfile de la Hispanidad

Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo este lunes a cuatro personas acusadas de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Puerta del Sol tras el desfile militar y los actos por el Día de la Fiesta Nacional.

Entre los detenidos se encuentran una mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad, según han apuntado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde del lunes, cuando un grupo de asistentes al desfile, ataviados con banderas de España, algunas franquistas, y de la Cruz de Borgoña, se trasladaron hacia las inmediaciones de Sol, donde permanecen acampados cientos de personas en protesta por la crisis de la vivienda y los desahucios.

La presencia de estos grupos, que trataron de acceder a la Puerta del Sol pero se toparon con el cordón policial, elevó las tensiones con los acampados con intercambio de cánticos despectivos.