Vecinos alertan de robos en viviendas afectadas por el incendio en Pelayos de la Presa

Varios coches quemados, a 27 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios vecinos de Pelayos de la Presa han alertado de posibles robos en viviendas del municipio afectadas por el incendio que ha afectado a la Sierra Oeste de la Comunidad, según ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

Tras los avisos la Benemérita ha enviado patrullas a las zonas señaladas por los vecinos, que en algunos casos corresponden con viviendas que se encuentran fuera del núcleo poblacional.

Los incendios en la Comunidad de Madrid continúan activos y han provocado el desalojo de población en diez localidades y el confinamiento en tres, según fuentes de la delegación del Gobierno de España en Madrid.

En concreto, los municipios actualmente desalojados son los de Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Zarzalejo y Valdemaqueda. Los confinamientos siguen vigentes en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado, donde han reabierto los centros de salud.

Respecto a la superficie afectada, las estimaciones provisionales sitúan en torno a 25.000 las hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid, aunque la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.