Vecinos de Centro amenazan al Ayuntamiento con ir a los tribunales si permiten que las terrazas cierren a medianoche

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de distrito Centro han amenazado este miércoles al Ayuntamiento de Madrid con "ir a los tribunales" si permiten que las terrazas cierren a medianoche, en vez de a las 23 horas como está estipulado en la normativa vigente.

Así lo ha trasladado el presidente de la Asociación de Vecinos de distrito Centro, Saturnino Vera, a Europa Press, quien ha recordado que las leyes "están para cumplirlas". "Hay una ley nacional de protección del ruido que indica qué niveles no se pueden superar de ruido, y se tienen que cumplir esas normas. Como los hosteleros nunca las cumplen, se quieren saltar también esta ley", ha afirmado.

La ley a la que hace referencia Vera es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de 2003, del Ruido, que tiene por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir, los daños que pueda provocar en la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

LAS ZPAE, UNA MEDIDA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD ACÚSTICA

La aparición de esta ley, junto con los reales decretos que la desarrollan, recogía una figura de protección llamada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), que delimita las áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica, y que exige el desarrollo de planes zonales específicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad acústica.

El Ayuntamiento aprobó la ZPAE del distrito Centro en 2019. Desde entonces, las terrazas deben cerrar a las 23 horas sin distinción de barrios ni zonas. Durante el periodo estacional, del 15 de marzo al 15 de octubre, el centro está dividido en zonas de protección acústica baja, media y alta con horarios diferentes entre sí. Si bien, no hay ninguna distinción en la temporada de invierno, obligando al cierre de los veladores a la misma hora.

"La ZPAE dice que a partir de las 23 horas no se pueden superar los 45 decibelios, pero aquí se superan a las 23, a las 22 y a las 20 horas. Lo primero que deberían hacer es ordenar su sector y dejar de pedir cosas imposibles, porque es incumplir la ley", ha enfatizado.

Así responden los vecinos de Centro a la petición del presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, y la chef Pepa Muñoz, quienes reclamaron ayer poder abrir las terrazas del centro de la capital, situadas en Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), hasta la medianoche al menos durante la campaña de Navidad.

LOS TRIBUNALES "LE DIERON LA RAZÓN A LOS VECINOS"

En este sentido, Saturnino Vera ha recordado que diferentes asociaciones de hostelería y ocio, como Hostelería Madrid o la Noche en Vivo fueron a los tribunales cuando se implantó la ZPAE de Centro, pero "les dieron la razón a los vecinos y el Ayuntamiento dijo que esa medida estaba ajustada a la ley".

Por ello, les ha pedido que respeten la ley en vez de estar "pidiendo y llorando en las esquinas". "Siempre es lo mismo, es un sector que no entiendo muy bien si no saben leer las cosas", ha incidido.

El portavoz vecinal ha asegurado que los vecinos del distrito están "muy cabreados" con esta petición y ha pedido a los dirigentes de la restauración que en vez de realizar estas solicitudes "se pongan las pilas para que los suyos tengan que cerrar a la hora que tienen que cerrar".

EL CIERRE A LAS ONCE DE LA NOCHE "NO TIENE SENTIDO"

El presidente de Hostelería Madrid hizo hincapié en que esta ZPAE alcanza 472 hectáreas "donde se concentra la actividad cultural principal de Madrid" y que "por un acuerdo de la anterior legislatura, obliga a cesar el servicio a las once de la noche".

Tal y como ha indicado, "está en juego la viabilidad de muchos locales y no tiene sentido que no se puedan sentar a las once de la noche en una terraza en Madrid por una norma arbitraria". A renglón seguido ha defendido que "las doce de la noche es un horario de conciliación absoluta, de sentido común" y que "se acordó con los vecinos en su momento".

"SE TIENE QUE RESPETAR EL DERECHO AL DESCANSO DE LOS VECINOS"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respondió este martes a la petición de los hoteleros de abrir las terrazas hasta la medianoche en centro que toda medida a estudiar deberá velar "por el derecho al descanso de los vecinos".

Almeida recordó que la nueva ordenanza que regula las terrazas y veladores "fue acordada con hosteleros, permitía actividad y garantizar el descanso de los vecinos", algo que "no quiere decir que en su caso se puedan adoptar medidas que puedan beneficiar a hosteleros en una época tan importante".

Así, el regidor hizo hincapié en que "todas las medidas tienen que partir de la premisa de que esta ordenanza fue acordada con la hostelería y se tiene que respetar el derecho al descanso de los vecinos". "Si en estos parámetros somos capaces de encontrar una solución que apoye a hosteleros, que tengan la seguridad de que lo haremos", finalizó.

También, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró ayer que el Gobierno municipal "está dando con la tecla y consiguiendo cierta paz" entre terrazas y vecinos.