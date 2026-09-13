Vecinos de Hortaleza protestan por el "despilfarro" de la F1 ante los "recortes" de servicios públicos

Varias personas con pancartas con el lema 'Stop Fórmula 1 Madrid' durante una concentración para protestar por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, a 13 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales del distrito madrileño de Hortaleza se han manifestado este domingo en Ifema Madrid, a las puertas del circuito Madring, para criticar el "despilfarro" que ha supuesto la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1) en la capital en un contexto, han asegurado, de "recortes" en los servicios públicos.

La concentración, convocada entre otros colectivos por la plataforma Stop F1, ha comenzado a las 12 horas y ha sido secundada por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre; el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire; y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; así como por el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino.

Esta protesta se suma a la que tuvo lugar este sábado impulsada por el Sindicato del Barrio, y respaldada por la Coordinadora de Entidades del distrito, bajo el lema 'Queremos vivir a Hortaleza', "por la defensa" de su territorio" y contra la "mercantilización" de los barrios.

"UN DESPILFARRO ABSOLUTO"

Los vecinos lamentan que la celebración de este evento ha provocado una "subida de los precios de los alquileres hasta niveles nunca vistos", lo que ha desembocado en hasta "6.000 habitantes" de los barrios colindantes al circuito "desplazados", según ha afirmado en declaraciones a los medios el portavoz de la plataforma Stop F1, Constantino Blanco.

"Es un despilfarro absoluto, 400 millones de euros, 100 más cada año, 700 árboles talados y 6.000 vecinos desplazados, para que tengan durante 13 horas entretenimiento unos pocos. Económicamente va a ser un absoluto desastre", ha asegurado.

Por su parte, Rita Maestre ha cifrado la inversión en "más de 500 millones de euros de dinero público", que ha defendido que "deberían invertirse para los salarios de las trabajadoras infantiles, las escuelas, los hospitales, las calles, la limpieza, los autobuses y para la vida de la gente corriente" de la ciudad de Madrid.

"Ya pasó en Valencia, aún están pagando la deuda de un circuito que hoy es un espacio abandonado en la ciudad. El dinero público tiene que destinarse a las necesidades de la gente corriente de Madrid y no a los eventos para millonarios y personas que vienen a pagarse una vida muy interesante a la que no pueden acceder la gran mayoría de los vecinos y vecinas de Madrid", ha añadido.

Del mismo modo, Belarra ha criticado la inversión pública en el Gran Premio "al mismo tiempo que las educadoras infantiles del Ayuntamiento de Madrid llevan en huelga indefinida más de 150 días, pidiendo un aumento salarial y un aumento de las condiciones laborales".

"Yo creo que es evidente cuáles son las prioridades de esta administración, y creo que hay que escuchar a los vecinos y a las vecinas. Este es un modelo que hace esta ciudad invivible. No se puede vivir aquí porque esta ciudad están construyéndola para los turistas", ha sentenciado.

TURISMO COMPATIBLE CON LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS

Por otro lado, el presidente de la FRAVM ha explicado que los vecinos de la capital no tienen "nada en contra del turismo". De hecho, Nacarino ha sostenido que Madrid es una "ciudad de acogida" con capacidad de albergar grandes eventos, pero ha reclamado que se haga en "lugares habilitados en materias de movilidad y ambiental y que puedan ser compatibles con la convivencia en los barrios".

"Ni mucho menos los vecinos y vecinas de Madrid y tenemos nada en contra del turismo, al revés, a nosotros nos encanta que nos visiten y evidentemente queremos que nos visiten, pero lo que no queremos es que ocurra, como ha ocurrido este fin de semana, que es que las visitas nos echen de casa", ha añadido.

Al respecto, Donaire ha aclarado que "el debate no es Fórmula 1 sí o Fórmula 1 no", poniendo el foco en "cómo" se ha desarrollado la llegada de la competición a la capital y "quién ha pagado sus consecuencias", por lo que ha anunciado que su formación fiscalizará qué cesiones de espacio público y autorizaciones se han concedio, de cara a conocer cuál ha sido el coste "real" del acontecimiento. "A partir de ahí, estudiaremos qué medidas podemos emprender", ha señalado.