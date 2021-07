Vecinos de Tres Olivos se manifiestan contra la construcción del parking disuasorio

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Tres Olivos se han manifestado este sábado contra la construcción del parking disuasorio proyectado por el Ayuntamiento de Madrid en el barrio.

Así, han marchado por el barrio con pancartas donde se podían leer mensajes como 'No al Macroparking' o 'Carabante, lo que no quieres para el centro, no lo quieras en Tres Olivos'.

Además, los partidos de izquierdas (Más Madrid, Podemos y PSOE) han estado presentes en la movilización y han reclamado que no se acometa esta infraestructura.

La marcha ha recorrido varias calles del barrio y ha finalizado en la zona verde que se verá afectada a partir del próximo otoño de la construcción del aparcamiento, equipamiento que contará en cuatro plantas bajo rasante, con cerca de 500 plazas para todo tipo de vehículos.

La protesta se ha producido "pocos días después que el concejal-presidente del distrito, Javier Ramírez (PP), prohibiera la ubicación de mesas informativas solicitadas por los vecinos con el fin de dar a conocer la naturaleza y características de este equipamiento".

El portavoz de la Plataforma Contra el Aparcamiento de Tres Olivos y presidente de la Asociación Vecinal de Barrio de Montecarmelo, Fernando Mardones, ha recordado que el concejal alegaba en su notificación de rechazo que estas tres mesas "no suponían un interés general" en un aparcamiento "que tiene un coste de 15 millones de euros".

El equipo jurídico de la asociación está preparando "ya el oportuno recurso de reposición ante este ataque a los derechos y libertades democráticas".

La Plataforma viene denunciando no sólo el impacto medioambiental de la medida, con mayores emisiones y la construcción en una zona verde, sino la falta de una actuación paralela en la mejora del transporte público y de las infraestructuras viales.

UN "SINSENTIDO QUE COLAPSARÁ MONTECARMELO Y TRES OLIVOS"

El portavoz también de la Plataforma, Javier Gómez, ha indicado que "no sólo es una actuación que no se ha demandado por parte de los vecinos y vecinas de Tres Olivos sino que es un auténtico sinsentido que colapsará aún más las salidas y entradas en horas punta de los barrios de Montecarmelo y Tres Olivos".

Estas zonas "ya vienen sufriendo además desde hace años el ingente tráfico que sufre la carretera M607 en su entrada a la ciudad de Madrid y al parque empresarial del vecino barrio de Las Tablas, donde se ubica un buen número de grandes empresas españolas que generan cerca de 100.000 desplazamientos diarios".