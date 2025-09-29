Las ventas del comercio minorista en la Comunidad crecen un 3,5% en agosto y la ocupación sube un 2%

Archivo - Una mujer trabaja en la elaboración de torrijas en la pastelería ‘Paco Pastel’, a 22 de marzo de 2024, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid registró un ascenso en sus ventas del 3,5% en agosto respecto al mismo mes de 2024, mientras que la ocupación subió casi un 2%, según reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a estas cifras, la tasa anual de ventas de la Comunidad de Madrid en el comercio minorista supone se sitúa en la misma cifra que la media nacional.

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, la Comunidad de Madrid registró una subida del 1,9% respecto al mes de agosto del pasado año, una décima por debajo de la media nacional (+2%).

En lo que va de año, las ventas del comercio minorista en la región madrileña acumulan un incremento del 3% en la región --igual que la media nacional--, mientras que la ocupación en el sector mantiene un ascenso del 1,7% (una décima más que el registro nacional, que se sitúa en el 1,6%).

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de agosto ha experimentado un descenso del 1,1% respecto a julio de 2025.

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3% en agosto, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 14 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,5% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa dos décimas inferior a la de julio. Con el avance de agosto, se encadenan ya 33 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2% en agosto respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó una décima por debajo de la registrada en julio. Con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,4%, en contraste con el retroceso del 0,4% experimentado el mes anterior.