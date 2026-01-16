Las ventas del sector servicios aumentan en la Comunidad un 3,7% en noviembre y el empleo crece un 1,4%

Camarero atendiendo clientes en una terraza, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Comunidad de Madrid aumentó su facturación un 3,7% el pasado mes de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, siete décimas menos que la media nacional, que fue del 4,4%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,7% en la región, 1,1 puntos más que la media nacional (+4,6%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,4% respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,4% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa una décima inferior a la del mes anterior. Con el avance de noviembre, las ventas del sector servicios encadenan 20 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que los otros servicios facturaron un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,6% en noviembre en tasa interanual, porcentaje dos puntos superior al de octubre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 20 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1,1%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1% en el penúltimo mes del año pasado respecto a noviembre de 2024, tasa dos décimas superior a la registrada en octubre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.