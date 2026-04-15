Vicealcaldesa critica la "hipocresía" de MM y asegura que el procedimiento de la tasa de basuras de 2026 es "correcto"

Archivo - Contenedor de basura de envases, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a girar los recibos de la tasa de basuras este mes de septiembre. El recibo se debe abonar en una sola cuota, y podrá domicili - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha criticado la "hipocresía" de Más Madrid después de llevar a los tribunales la tasa de basuras de 2026, para asegurar que el procedimiento llevado a cabo en el gravamen es "correcto".

"Yo le vuelvo a decir a Más Madrid y al PSOE que esta misma mañana si quieren que vayan con nosotros al Ministerio de Hacienda y dejen de ser hipócritas porque no se puede, por un lado, estar obligando a los ayuntamientos a imponer una tasa que no queremos poner y, por otro, estar recurriendo y estar diciendo que somos nosotros los que queremos hacerlo", ha espetado Sanz desde el edificio de Prado 30.

Más Madrid ha presentado una demanda contra la tasa de residuos aprobada para 2026 y ha solicitado su nulidad al considerar que reproduce defectos en su tramitación y en su justificación económica ya señalados por los tribunales en la ordenanza anterior.

La también portavoz municipal ha insistido en que "el procedimiento que se ha hecho es correcto y se ha subsanado el problema que pudo haber el año anterior".