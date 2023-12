Viciana lamenta que el Gobierno mantenga obligación de cotizar por prácticas, algo "lesivo" para alumnos y empresas

El Ministerio confirmó en la Conferencia Sectorial la entrada en vigor de esta medida el 1 de enero



MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha lamentado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes mantenga su decisión de "obligar a los alumnos de FP y universidad a cotizar por realizar sus prácticas habilitantes", algo que considera "lesivo" tanto para los estudiantes como para los centros universitarios y las empresas.

Tras haber participado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación junto al resto de comunidades autónomas y la propia ministra, Pilar Alegría, Viciana ha expresado su "rechazo" a esta decisión del Gobierno central, una medida a la que lleva tiempo manifestando su oposición por considerar que perjudica, no sólo al ámbito académico y a las familias, sino también "al sector empresarial".

En la Conferencia Sectorial, el Ministerio ha trasladado a las comunidades que la modificación de la Ley de Seguridad Social que establece esta obligación, cuya retirada habían solicitado tanto la Comunidad de Madrid como otras regiones, entrará en vigor el próximo 1 de enero.

"La ministra Alegría no ha atendido a razones y se ha negado también a aplazar su puesta en marcha, algo que ha comunicado a los medios ausentándose de la reunión cuando ésta aún no había terminado", ha explicado Viciana en declaraciones facilitadas a los medios, en las que ha remarcado que en la Comunidad de Madrid hay actualmente "casi 200.000 estudiantes matriculados en FP y en las universidades públicas que tienen que hacer este curso prácticas para poder titular" y que "son alumnos, no trabajadores".

El consejero ha afirmado que esta modificación, además de crear dificultades de gestión para las empresas y para las administraciones públicas, "provoca desamparo de los más desfavorecidos, confusión, inseguridad jurídica, desincentivo para las empresas e instituciones". "Puede suponer la paralización de la FP y la universidad y, en consecuencia, de la economía del país", ha sentenciado.

"Estamos profundamente decepcionados con esta noticia. Nosotros esperábamos un pequeño margen de flexibilidad por parte del Ministerio", ha criticado el consejero madrileño, quien se ha reconocido "sorprendido" y "decepcionado profundamente" con la ministra por "ausentarse en mitad de la reunión para hacer una rueda de prensa y anunciar una serie de cuestiones que todavía no se habían terminado de dilucidar en la reunión".

En la Conferencia Sectorial, Viciana ha puesto de manifiesto los "enormes problemas que esta medida conlleva", para los cuales el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social "no tiene respuesta y deja en grave riesgo el sistema de prácticas".

"Me gustaría añadir además, y yo creo que es un dato muy importante, que la reunión se ha manifestado en contra de esta medida numerosas comunidades autónomas, no sólo del PP, sino otras como País Vasco", ha explicado, al tiempo que ha reseñado que aunque Cataluña "no se ha mostrado en contra", sí ha expresado "una gran preocupación por la gestión de las prácticas". "En el fondo, los únicos apoyos que tenía la ministra eran los de apenas dos comunidades autónomas", ha remarcado.

Según ha resumido el consejero, la "principal preocupación" para la Comunidad de Madrid "son los alumnos de prácticas en Formación Profesional", pues "se enfrentan gravemente al riesgo de no poder titular", algo que "a corto plazo afectará" a éstos, pero "a medio y largo plazo va a afectar a las empresas que no van a tener mano de obra cualificada para poder cubrir sus vacantes y al conjunto de la economía y del tejido productivo del país", ha concluido.