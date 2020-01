Villacís acusa a Sánchez de “subir el umbral del dolor de españoles” para que “asuman como tolerables cosas que no son”

Publicado 27/01/2020 10:32:11 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "subir el umbral del dolor de los españoles" para que estos "asuman como tolerables cosas que no lo son".

Así lo ha manifestado la política de Ciudadanos en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que al gobierno le "viene bien" que se hable de Venezuela, porque así "no se habla de que el PSOE ha pactado con Bildu en Navarra y que ahora Dolores Delgado (exministra de Justicia) es fiscal general, algo inadmisible, una de las mayores pruebas de que no hay separación de poderes".

En opinión de Villacís, "todo lo que dijo Sánchez (en campaña electoral) era mentira". "Nadie le obligó a decir que nunca pactaría con independentistas o que no dormiría si pactara con Podemos; nadie le obligó", ha lamentado.

Por ello ha puesto en valor que Ciudadanos le ofreció sus escaños para conformar un gobierno que no dependiera de independentistas. Además, ha señalado que no le pidieron ministerios ni "asientos", solo "que no dejara al país vendido". "Concurrimos a elecciones diciendo a Sánchez que podría gobernar en solitario", ha señalado.

Sobre la debacle sufrida por su formación en las pasadas elecciones del 10 de noviembre, Villacís ha hecho mención a los "muchos errores" cometidos "como en todos los partidos formados por personas", aunque no ha precisado cuáles son. En lo referente al sucesor de Albert Rivera, que abandonó el partido tras los malos resultados obtenidos, Villacís ha reiterado su apoyo a Inés Arrimadas y apuesta por "hablar de políticas en lugar de personas".

CS, "UN RAYO DE LUZ"

Tras dibujar un escenario de "polarización" en la política nacional, donde "se da la batalla en las trincheras", Villacís ha asegurado que Ciudadanos es "un rayo de luz", ya que "el centro es más necesario que nunca".

Villacís ha calificado de "excelente" la relación de PP y Cs en el Consistorio madrileño, algo que sirve para "desbloquear" la capital. Ha reconocido que existen "discrepancias" en algunas políticas, como la de que los coches con etiqueta C puedan acceder al centro con dos o más ocupantes en su interior. "Tenemos una visión medioambiental algo distinta, pero el alcalde (José Luis Martínez-Almeida) no es negacionista", ha lanzado.

También se ha referido al 'pin parental' y a exigencia de Vox de que este se implante en la región para apoyar nuevos presupuestos en la Comunidad de Madrid. "No se tiene que admitir todo lo que quieran por exótico que sea", ha apuntado, para reiterar a continuación su oposición a esta medida que "incurre en materias curriculares".