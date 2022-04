Villacís carga contra el "indecente" Mañueco por gastar 6 millones para "cambiar a Cs por Vox mintiendo"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha cargado este martes con el "indecente" presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por gastar 6 millones de euros en una convocatoria de elecciones para "cambiar a Cs por Vox mintiendo".

Así lo ha trasladado desde Vicálvaro ante los medios de comunicación, donde ha calificado de "lamentable" el acuerdo de investidura entre 'populares' y Vox en esta región.

"Me parece lamentable, sinceramente. Que un presidente que ya lo era haya convocado elecciones en las que se ha gastado 6 millones de euros por cambiar a Cs por Vox, me parece mal. Pero que lo haga mintiendo me parece peor", ha lanzado la vicealcaldesa de Madrid.

Considera que "hay dos tipos de políticos" y que frente al "indecente" Mañueco, que "mintió", está Cs en el Consistorio madrileño. "Igea demostró que era mentira que hubiera una posible moción de censura", ha lanzado.

Así, ha afeado que mientras en Francia "hay un Macron versus Le Pen", en España "hay un PP aliándose con Vox para desplazar a Cs". "La política no te puede pervertir hasta el punto en que lo encuentres legitimado", ha finalizado.