Villacís garantiza que la bandera del arcoíris volverá a Cibeles este Orgullo: "No vamos a permitir ni un paso atrás"

Se reivindica como "la primera vicealcaldesa mariliendre"



MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de CS a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha prometido este jueves que la bandera del arcoíris volverá al Palacio de Cibeles este año durante la celebración del Orgullo así como ha proclamado que no permitirá "ni un paso atrás" en derechos de las personas LGTBI.

"No vamos a permitir dar ni un paso atrás, no vamos a permitir que nadie se lleve el orgullo del centro. Libertad es bajar los impuestos pero también poder darte la mano y casarte con quien quieras", ha apuntado Villacís esta noche durante un encuentro con personalidades LGTBI en el local 'Marta, Cariño!'.

Este anuncio se realiza dos meses antes de la celebración del Orgullo en la capital, una cita marcada por la polémica en la capital en sus últimas ediciones al no colocar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Telecomunicaciones al ampararse en una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo (TS) en 2020 en la que se argumenta que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".

Villacís promovió la colocación en la plaza de Pedro Zerolo, epicentro del barrio de Chueca, de una bandera arcoíris de forma permanente. Se trataba de una iniciativa de Diversa Global que CS llevó al Pleno del Ayuntamiento y salió adelante con el 'sí' de todos los grupos a excepción de Vox, que se abstuvo.

En esta misma sesión se aprobó instalar un monumento a las víctimas de LGTBfobia en esta misma plaza. 'Madrid como ciudad abierta, plural, diversa y libre da la bienvenida a la comunidad LGTBI+', reza una placa en el pedestal del mástil.

Entre las diversas personas que han asistido, se encontraban el investigador y director del Instituto Idipaz, Eduardo Collazo; el presidente de AstraZeneca España, Ricardo Suárez; los periodistas Euprepio Padula y Marc Calderó o la cantante Yurena.